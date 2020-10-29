29.10.2020 14:17

Автоспорт. Харьковчане - призеры международных соревнований (Харьков спортивный)

В Полтаве на картодроме «Лтава» прошли соревнования по автомобильному спорту «Мемориал Памяти 2020».



//sportevents.kharkiv.ua

В заезде приняли участие 11 команд со всей Украины.

Спортсмены команды «Лидер» были представлены практически во всех классах машин соревнований.

В классе машин «Ok-j» (возраст пилотов от 12 лет) Станислав Дьячина занял 4 место. В самом скоростном международном классе машин KZ-2 (возраст пилотов от 16 лет) на старт соревнований вышло 16 пилотов. Соревнования состоят из трех заездов: предфинал, финал и суперфинал.

В предфинальном заезде победу одержал гонщик «Лидера» Никита Фурника. В финальном заезде гонщики «Лидера» финишировали со следующими результатами:

2 место — Александр Дерюга;

3 место — Никита Фурника;

4 место — Алексей Телюк.

В суперфинальном заезде победу одержал Александр Дерюга, который также стал вице-цмпионом соревнований по результатам всех заездов.

В классе Популярный (возраст пилотов от 16 лет) гонщик «Лидера» Сергей Левшун остался в шаге от пьедестала, заняв 4 место.