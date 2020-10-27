27.10.2020 14:41

Американский футбол. В Харькове прошел финал чемпионата Украины (Харьков спортивный)

На стадионе «Динамо» харьковские «Атланты» играли против команды «Kyiv Capitals».



//sportevents.kharkiv.ua

В этом сезоне из-за карантинных ограничений команды из двух дивизионов объединились в один чемпионат и играли его в формате 9 на 9 игроков (в классической игре — 11). Девять команд на первом этапе разделились на три группы и по круговой системе определили лучшую восьмерку, которая вышла в плей-офф.

Хозяева игр определялись посредством жеребьевки. Урезанная версия американского футбола, помимо меньшего количества игроков, предполагает меньшие размеры поля, что ограничивает тактический и технический арсенал команд, по сравнению с игрой 11 на 11. После 6-очкового тачдауна (заноса мяча в зачетную зону соперника) идет реализация. Ее можно выполнять тремя способами: с двух ярдов от «зачетки» — 1 очко, с пяти — 2, с десяти — 3. В первой половине игры киевляне трижды взяли «город» соперника (дважды — Александр Мельничук, раз — Евгений Сытник) и выполнили реализацию на 2 очка (Андрей Прохорович).

В четвертой четверти харьковчане ответили своим тачдауном в исполнении Руслана Скляра, без конверсии. До финального свистка счет не изменился — 20:6 в пользу «Kyiv Capitals». «Атланты» стали серебряными призерами чемпионата.