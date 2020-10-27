27.10.2020 14:05

ВИДЕО: «Коронавирусные матчи» Харьковских Соколов начались с разгромного поражения (БК Харьковские Соколы)

В родных стенах тернопольская команда нарастила преимущество на первых минутах и уже к большому перерыву решила исход противостояния, лидируя с гандикапом в 23 очка.



://xsport.ua/basketball_s

С двойного выезда харьковская команда впервые вернулась без победы.

Во второй половине «Соколам» не удалось хотя бы вернуться в игру, хозяева не только довели дело до победы, но и сделали этот результат разгромным.

Для «Тернополя» эта победа стала первой в сезоне на своей площадке и четвертой суммарно. Команда Забирченко продолжает находиться в числе лидеров. «Соколы» проиграли свой второй из четырех матчей нового чемпионата.