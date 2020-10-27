Главная Новости Спорт ВИДЕО: «Коронавирусные матчи» Харьковских Соколов начались с разгромного поражения (БК Харьковские Соколы)
27.10.2020  14:05   

ВИДЕО: «Коронавирусные матчи» Харьковских Соколов начались с разгромного поражения (БК Харьковские Соколы)

В родных стенах тернопольская команда нарастила преимущество на первых минутах и уже к большому перерыву решила исход противостояния, лидируя с гандикапом в 23 очка.


://xsport.ua/basketball_s

С двойного выезда харьковская команда впервые вернулась без победы. 

Во второй половине «Соколам» не удалось хотя бы вернуться в игру, хозяева не только довели дело до победы, но и сделали этот результат разгромным.

Для «Тернополя» эта победа стала первой в сезоне на своей площадке и четвертой суммарно. Команда Забирченко продолжает находиться в числе лидеров. «Соколы» проиграли свой второй из четырех матчей нового чемпионата.

 

Источник:   БК Харьковские Соколы
 Тэги:  баскетбол, сокол, харьков чемпионат, тренер, коронавирус
 
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