ВИДЕО: «Коронавирусные матчи» Харьковских Соколов начались с разгромного поражения (БК Харьковские Соколы)

В родных стенах тернопольская команда нарастила преимущество на первых минутах и уже к большому перерыву решила исход противостояния, лидируя с гандикапом в 23 очка.
С двойного выезда харьковская команда впервые вернулась без победы.
Во второй половине «Соколам» не удалось хотя бы вернуться в игру, хозяева не только довели дело до победы, но и сделали этот результат разгромным.
Для «Тернополя» эта победа стала первой в сезоне на своей площадке и четвертой суммарно. Команда Забирченко продолжает находиться в числе лидеров. «Соколы» проиграли свой второй из четырех матчей нового чемпионата.
День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика. Испытайте свою удачу во всем, в том числе и в любви.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
Ежегодно в этот день отмечается День аудиовизуального наследия.
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