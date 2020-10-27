Шашки-64: Юлия Макаренкова завоевала три золотые медали чемпионата мира (ХОГА)

27.10.2020 12:02

С 15 по 23 октября в Турции состоялись чемпионат мира по шашкам-64 среди мужчин и женщин, а также командный чемпионат мира.

Во время соревнований харьковские гроссмейстеры завоевали 3 золотые и бронзовую медали.

В соревнованиях среди женщин трехкратной чемпионкой стала харьковчанка Юлия Макаренкова. В классической игре среди женщин в квалификационном турнире, который проходил в семь туров по швейцарской системе, она набрала девять очков и вышла в финальную стадию соревнований. В результате харьковчанка переиграла трех соперниц, в том числе в финале она победила россиянку Жанну Бупееву и стала чемпионкой мира.

Кроме того, на счету Юлии Макаренковой - золотая медаль в молниеносной игре и победа на командном чемпионате в быстрой игре в составе сборной Украины. В состав команды также вошли спортсменки из Днепропетровской области Елена Короткая и Ольга Губарева.

Бронзовую медаль чемпионата мира среди мужчин в классической игре получил харьковский гроссмейстер Юрий Аникеев. В девяти турах квалификационных соревнований он набрал 10 очков и с третьего места вышел в финальную стадию, где в полуфинале уступил россиянину Александру Георгиеву. В матче за третье место Юрий выиграл у другого российского гроссмейстера Николая Гуляева.