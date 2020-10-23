23.10.2020 15:49

Автоспорт. Харьковчане - триумфаторы «Кубка единства» (Харьков спортивный)

Первостоличные пилоты заняли все призовые места на всеукраинских состязаниях.



//sportevents.kharkiv.ua

17–18 октября 2020 года в городе Каменское состоялись всеукраинские соревнования по автоспорту «Кубок единства».

Соревнования подразумевали cложную гонку в переменных погодных условиях, в том числе и в дождь.

Заезды совершались в классе KZ-2 и проходили по сухой трассе при полном доминировании гонщиков спортивного клуба «Лидер». Вячеслав Путятин уверенно выиграл оба заезда, даже стартуя из последнего ряда в предфинальном заезде.

В финальном заезде в первый день соревнований гонщики «Лидера» финишировали в следующей последовательности:

1 место — Вячеслав Путятин;

2 место — Никита Фурника;

3 место — Александр Дерюга;

4 место — Андрей Одиница.

Во второй день соревнований пошел дождь и суперфинал проходил на дождевой резине по мокрому покрытию с лужами. Мастерство пилота проявляется именно во время дождя, так как нивелируется разница в скорости на прямых участках и на первое место выходит скорость прохождения поворотов.

По суме трех заездов пилоты команды «Лидер» также заняли все призовые места:

1 место — Вячеслав Путятин;

2 место — Андрей Одиница;

3 место — Александр Дерюга.

Поздравляем команду спортивного клуба «Лидер» с очередной побед