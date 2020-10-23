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23.10.2020  15:49   

Автоспорт. Харьковчане - триумфаторы «Кубка единства» (Харьков спортивный)

Первостоличные пилоты заняли все призовые места на всеукраинских состязаниях.


//sportevents.kharkiv.ua
17–18 октября 2020 года в городе Каменское состоялись всеукраинские соревнования по автоспорту «Кубок единства».
 
Соревнования подразумевали cложную гонку в переменных погодных условиях, в том числе и в дождь.
 
Заезды совершались в классе KZ-2 и проходили по сухой трассе при полном доминировании гонщиков спортивного клуба «Лидер». Вячеслав Путятин уверенно выиграл оба заезда, даже стартуя из последнего ряда в предфинальном заезде.
 
В финальном заезде в первый день соревнований гонщики «Лидера» финишировали в следующей последовательности:
 
1 место — Вячеслав Путятин;
 
2 место — Никита Фурника;
 
3 место — Александр Дерюга;
 
4 место — Андрей Одиница.
 
Во второй день соревнований пошел дождь и суперфинал проходил на дождевой резине по мокрому покрытию с лужами. Мастерство пилота проявляется именно во время дождя, так как нивелируется разница в скорости на прямых участках и на первое место выходит скорость прохождения поворотов.
 
По суме трех заездов пилоты команды «Лидер» также заняли все призовые места:
 
1 место — Вячеслав Путятин;
 
2 место — Андрей Одиница;
 
3 место — Александр Дерюга.
 
Поздравляем команду спортивного клуба «Лидер» с очередной побед
Тэги:  автоспорт, чемпион, харьков
 
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