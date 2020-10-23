В Харькове наградили победителей чемпионата Украины по дзюдо (Вечерний Харьков)

Харьковских спортсменов, которые одержали победу в чемпионате Украины по дзюдо наградили в стенах академии физической культуры.
Мероприятие проходило в закрытом формате с соблюдением всех карантинных ограничений.
Сегодня будут легче обычного даваться точные науки, умственный труд и любая другая работа, требующая повышенной концентрации внимания.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
В 1994 году на просторах СНГ появился День работника рекламы – праздник всех рекламистов, маркетологов и пиарщиков.
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