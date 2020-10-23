В Харькове наградили победителей чемпионата Украины по дзюдо (Вечерний Харьков)

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Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 23 октября Сегодня будут легче обычного даваться точные науки, умственный труд и любая другая работа, требующая повышенной концентрации внимания.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 23 октября (РЕДПОСТ) На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.