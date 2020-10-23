Главная Новости Спорт В Харькове наградили победителей чемпионата Украины по дзюдо (Вечерний Харьков)
23.10.2020  10:10   

В Харькове наградили победителей чемпионата Украины по дзюдо (Вечерний Харьков)

Харьковских спортсменов, которые одержали победу в чемпионате Украины по дзюдо наградили в стенах академии физической культуры.


://vecherniy.kharkov.ua/

Мероприятие проходило в закрытом формате с соблюдением всех карантинных ограничений.

 

Источник:   Вечерний Харьков
 Тэги:  дзюдо, победа, харьков, награда
 
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