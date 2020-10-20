20.10.2020 15:31

В Харькове прошли соревнования по таэквондо на Кубок городского головы (Горсовет)

Турнир по таэквондо на Кубок Харьковского городского головы собрал лучших спортсменов Московского района.



// city.kharkov.ua

Соревнования проходили в четыре этапа, в которых приняли участие 320 учеников спортивных школ и призеры олимпиад. В финал вышли восемь спортсменов, среди которых были победители всеукраинских и международных соревнований.

Как отметил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, город всегда поддерживает спортивные мероприятия, которые не только развивают имидж Харькова как спортивной столицы, но и проводятся в атмосферном единстве.



«Тот накал страстей, который царил среди болельщиков и на ринге, - это замечательно. Та сила воли, которую проявили спортсмены, - это тоже замечательно. И я хочу сказать, что действительно, успех просто так не приходит. Он всегда дается через труд, через силу воли к победе. Поэтому я поздравляю всех участников и, конечно, победителей», - сказал Игорь Терехов.



Одним из победителей Кубка стал чемпион мира по таэквондо Родион Шерстюк.



«К этим соревнованиям я готовился два месяца. Первый месяц были тренировки средней тяжести, мы только набирали форму. Второй месяц тренировались уже по полной: настойчиво работали над тактикой боя и выносливостью. Это были мои первые соревнования на такой большой публике и с незнакомым мне соперником», - поделился впечатлениями спортсмен.

Организаторы отмечают, что соревнования по таэквондо на Кубок городского головы планируется проводить регулярно, чтобы привлекать молодежь к спорту и активному образу жизни.



Отметим, соревнования проходили с соблюдением карантинных требований - под открытым небом. Для зрителей организаторы подготовили средства индивидуальной защиты и антисептики.