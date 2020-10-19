19.10.2020 10:11

Харьковский дуэт Назарова и Никитин достигли двойного успеха в Будапеште (ХОГА)

С 15 по 17 октября в столице Венгрии состоялся международный турнир по фигурному катанию «Budapest Trophy 2020», на котором харьковские фигуристы завоевали золотую и серебряную медали.



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Награды турнира были разыграны в двух возрастных категориях: среди взрослых и среди юниоров. В обоих Украинские фигуристы отличились победами.

В танцах на льду среди взрослых золотые медали получил харьковский дуэт Александра Назарова и Максим Никитин. В сумме за две программы они получили от судей 178.97 баллов. Немцев Катарину Мюллер и Тима Дика, которые стали серебряными призерами, харьковчане перевершалы на 13.98 баллов. Третье место в танцах на льду среди взрослых заняли Саша Фиар и Джордж Уоделл из Великобритании (152.34 баллов).

Стоит отметить, что на этом турнире Александра и Максим достигли еще одного успеха - как постановщики программ. Они поставили программу для еще одной харьковской пары, также воспитанников тренера Галины Чуриловой - Марии Пинчук и Никиты Погорелова. Судьи высоко оценили выступление Марии и Никиты в танцах на льду среди юниоров, что позволило им занять второе место с результатом 126.53 баллов в сумме за две программы. Лучше харьковчан выступил другой украинский дуэт Мария Голубцова и Кирилл Белобров. Киевляне получили от судей 154.49 баллов.

Всего на данном турнире украинцы завоевали 3 золотые и 1 серебряную медали. Еще одно золото в одиночном катании среди юниорок получила киевлянка Анастасия Шаботова.