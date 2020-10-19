19.10.2020 09:09

Харьковский «Олимп» стал 16-кратным чемпионом Украины по регби-15

Чемпионство-2020 стало для «Олимпа» 44-м национальным титулом.



://rcolimp.com.ua/news/

В финальном поединке харьковчане одержали уверенную победу над одесским "Кредо-63" со счетом 54:14.

Поединок за звание чемпиона Украины прошел в Одессе. По итогам встречи подопечные Валерия Кочанова и Вадима Колышкина стали шестнадцатикратный чемпионами по регби-15.

"Задача на 2020 год мы выполнили. Выиграли чемпионат и кубок Украины по регби-7, а также стали чемпионами по регби-15. Впереди у нас еще матч сборной, поэтому нет времени расслабляться ", - прокомментировал достижения своей команды главный тренер харьковчан, а также национальной сборной Украины Валерий Кочанов.

Третье место по итогам чемпионата заняла команда РК "Подолье" из Хмельницкого. Четвертое место заняла еще одна одесская команда - ЖК "Политехник".

Отмечено, что чемпионство стало для "Олимпа" 44-м национальным титулом. Харьковчане собрали в своем активе 16 чемпионских по регби-15, 11 по регби-7, а также 9 раз подопечные Кочанова поднимали над своими головами Кубок Украины по регби-15 и восемь раз - по регби-7.