15.10.2020 14:29

Фехтование. Харьковские шпажисты - вице-чемпионы Украины (Харьков спортивный)

В Киеве проходит самый рейтинговый национальный турнир по фехтованию на всех видах оружия.



//sportevents.kharkiv.ua

Чемпионат Украины начался с соревнований шпажистов. Представители мужской сборной Харьковской области дважды фехтовали в финалах. Роман Свичкарь в главном поединке одиночной сетки противостоял товарищу по сборной Украины — Анатолию Герею из Ужгорода — и проиграл с минимальной разницей 14:15, став серебряным призером. Еще одно «серебро» Харьковская область завоевала в мужском командном турнире.

Медаль на счету второй сборной в составе Андрея Деркача, Максима Карюченко, Андрея Опанасенко и Дениса Потапенко. В финале они уступили первой сборной Киева, за которую выступает воспитанник харьковского фехтования Ян Сыч. Первая мужская сборная Харьковской области (Роман Свичкарь, Максим Хворост, Евгений Миргородский и Евгений Горбачук) стала бронзовым призером чемпионата.