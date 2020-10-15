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15.10.2020  14:29   

Фехтование. Харьковские шпажисты - вице-чемпионы Украины (Харьков спортивный)

В Киеве проходит самый рейтинговый национальный турнир по фехтованию на всех видах оружия.


//sportevents.kharkiv.ua
Чемпионат Украины начался с соревнований шпажистов. Представители мужской сборной Харьковской области дважды фехтовали в финалах. Роман Свичкарь в главном поединке одиночной сетки противостоял товарищу по сборной Украины — Анатолию Герею из Ужгорода — и проиграл с минимальной разницей 14:15, став серебряным призером. Еще одно «серебро» Харьковская область завоевала в мужском командном турнире.
 
Медаль на счету второй сборной в составе Андрея Деркача, Максима Карюченко, Андрея Опанасенко и Дениса Потапенко. В финале они уступили первой сборной Киева, за которую выступает воспитанник харьковского фехтования Ян Сыч. Первая мужская сборная Харьковской области (Роман Свичкарь, Максим Хворост, Евгений Миргородский и Евгений Горбачук) стала бронзовым призером чемпионата.
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  фехтование, вице-чемпионы, харьков
 
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