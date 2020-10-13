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13.10.2020  16:59   

Олимпийцы и паралимпийцы продолжают получать помощь городского совета

Будущим участникам Олимпиады и Паралимиады продолжают выплачивать стипендию городского совета, несмотря на перенос на следующий год олимпиад в связи с мировой пандемией.


://city.kharkov.ua

Об этом 13 октября сообщил журналистам заместитель Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко.

«Под патронатом городского головы все стипендии в этом году были выплачены. Продолжатся выплаты и в следующем году. Мы понимаем, насколько спортсменам сейчас трудно. К этим соревнованиям они шли всю жизнь, и вдруг их переносят. Поэтому мы стараемся постоянно поддерживать связь с нашими спортсменами», - отметил заместитель городского головы.
 
Также Константин Лобойченко добавил, что городской совет поддерживает спортивные федерации как по олимпийским, так и неолимпийским видам спорта. Так, в этом году было выделено около 3 млн грн на помощь харьковским федерациям по олимпийским видам спорта и более 1,5 млн грн - по неолимпийским.
Источник:   ХГС
 Тэги:  помощь, горсовет, харьков, олимпиада, подготовка, инвалид
 
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