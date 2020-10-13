Олимпийцы и паралимпийцы продолжают получать помощь городского совета

Будущим участникам Олимпиады и Паралимиады продолжают выплачивать стипендию городского совета, несмотря на перенос на следующий год олимпиад в связи с мировой пандемией.
Об этом 13 октября сообщил журналистам заместитель Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко.
Звезды предвещают удачу в денежном плане. Финансовые проекты, задуманные или осуществленные сегодня, обещают принести хорошую прибыль.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков.
Ежегодно 13 октября отмечается Международный день по уменьшению опасности бедствий.
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