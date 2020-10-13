13.10.2020 16:49

В Харькове продолжают развивать спортивную инфраструктуру города (Горсовет)

Развитие спортивной инфраструктуры города - один из приоритетов работы Харьковского городского совета.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 13 октября 2020 года, в пресс-центре Харьковского городского совета сообщил заместитель городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко.

По его словам, за этот год в городе реконструировали 13 школьных спортивных стадионов, установили 22 мультифункциональные детские площадки.

«Из-за мировой пандемии коронавируса 2020 год для всех выдался сложным. Однако несмотря на все трудности, мы продолжили развивать спортивную инфраструктуру города», - отметил Константин Лобойченко.

Также в сотрудничестве с Департаментом образования определяется план работ и проводится ремонт тех или иных спортивных объектов.

«Для нас очень важно, чтобы любовь к спорту у харьковчан прививали с самого детства. Так, в этом году в городе установили 22 мультифункциональные детские площадки. Кроме того, во всех детских садах Харькова мы хотим установить спортивные стадионы. Это экспериментальная программа, до нас в Украине никто этого еще не делал», - отметил Константин Лобойченко.