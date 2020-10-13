13.10.2020 13:04

Папа Гуйе вернулся в Харьков и стал игроком «Металла» (Харьков спортивный)

Любимец харьковских футбольных болельщиков времен харьковского «Металлиста» в его лучшие годы защитник из Сенегала 36-летний Папа Гуйе снова будет играть в Харькове.



://kharkov-sport.com

В понедельник он подписал соглашение с клубом «Металл», который является лидером во второй лиге украинского футбола. .

Папа Гуйе также играл за сборную Сенегала, а также другие украинские клубы «Волынь», «Днепр», «Карпаты», «Днепр-1», российский «Ростов» и казахстанский «Актобе».

В составе ««Металла» Папа Гуйе будет выступать под номером 30.