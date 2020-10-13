Папа Гуйе вернулся в Харьков и стал игроком «Металла» (Харьков спортивный)

Любимец харьковских футбольных болельщиков времен харьковского «Металлиста» в его лучшие годы защитник из Сенегала 36-летний Папа Гуйе снова будет играть в Харькове.
В понедельник он подписал соглашение с клубом «Металл», который является лидером во второй лиге украинского футбола. .
Папа Гуйе также играл за сборную Сенегала, а также другие украинские клубы «Волынь», «Днепр», «Карпаты», «Днепр-1», российский «Ростов» и казахстанский «Актобе».
В составе ««Металла» Папа Гуйе будет выступать под номером 30.
Звезды предвещают удачу в денежном плане. Финансовые проекты, задуманные или осуществленные сегодня, обещают принести хорошую прибыль.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков.
Ежегодно 13 октября отмечается Международный день по уменьшению опасности бедствий.
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