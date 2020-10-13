Велотрек: Богдан Данильчук победил на чемпионате Европы (ХОГА)

13.10.2020 08:15

Соревнования по велоспорту на треке среди юниоров и молодежи в эти дни проходят в Италии.

Харьковские спортсмены в составе юниорской сборной команды Украины завоевали золотую и бронзовую медали в дисциплине «кейрин».

Чемпионом Европы среди юниоров стал Богдан Данильчук. Подопечный Заслуженного тренера Украины Сергея Телицына выиграл предыдущий раунд, став третьим в полуфинальном заезде, и вышел в финал, где не оставил шансов соперникам, выиграв золотую медаль. Второе место занял Пауль Гросс из Германии, а третье - швейцарский велогонщик Дамиен Фортис.

В соревнованиях среди юниорок Алла Белецкая заняла третье место. В финале воспитанница заслуженных тренеров Украины Сергея Трофимова и Сергея Телицына уступила серебряному призеру Таки Куам из Франции, а также победителю чемпионата - россиянке Алине Лысенко.