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13.10.2020  08:15   

Велотрек: Богдан Данильчук победил на чемпионате Европы (ХОГА)

Соревнования по велоспорту на треке среди юниоров и молодежи в эти дни проходят в Италии.


//kharkivoda.gov.ua
Харьковские спортсмены в составе юниорской сборной команды Украины завоевали золотую и бронзовую медали в дисциплине «кейрин».

Чемпионом Европы среди юниоров стал Богдан Данильчук. Подопечный Заслуженного тренера Украины Сергея Телицына выиграл предыдущий раунд, став третьим в полуфинальном заезде, и вышел в финал, где не оставил шансов соперникам, выиграв золотую медаль. Второе место занял Пауль Гросс из Германии, а третье - швейцарский велогонщик Дамиен Фортис.

В соревнованиях среди юниорок Алла Белецкая заняла третье место. В финале воспитанница заслуженных тренеров Украины Сергея Трофимова и Сергея Телицына уступила серебряному призеру Таки Куам из Франции, а также победителю чемпионата - россиянке Алине Лысенко.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  велоспорт, велотрек, чемпионат европы, харьков
 
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