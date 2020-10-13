Велотрек: Богдан Данильчук победил на чемпионате Европы (ХОГА)

Соревнования по велоспорту на треке среди юниоров и молодежи в эти дни проходят в Италии.
Чемпионом Европы среди юниоров стал Богдан Данильчук. Подопечный Заслуженного тренера Украины Сергея Телицына выиграл предыдущий раунд, став третьим в полуфинальном заезде, и вышел в финал, где не оставил шансов соперникам, выиграв золотую медаль. Второе место занял Пауль Гросс из Германии, а третье - швейцарский велогонщик Дамиен Фортис.
В соревнованиях среди юниорок Алла Белецкая заняла третье место. В финале воспитанница заслуженных тренеров Украины Сергея Трофимова и Сергея Телицына уступила серебряному призеру Таки Куам из Франции, а также победителю чемпионата - россиянке Алине Лысенко.
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Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков.
Ежегодно 13 октября отмечается Международный день по уменьшению опасности бедствий.
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