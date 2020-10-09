Уроженец Харьковщины заявлен королевсим клубом в Лигу Чемпионов (isport)

Главный тренер Реала Зинедин Зидан назвал заявку своей команды на групповой этап Лиги чемпионов, которая встретится с Шахтером.
В список из 35 футболистов попал также голкипер Андрей Лунин - воспитанник харьковского футбола и уроженец Харьковщины.
Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Альтубе, Луис Лопес;
Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Альваро Одриосола, Ферлан Менди, Виктор Чуст, Мигель Гутьеррес Ортега, Серхио Сантос;
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Мартин Эдегор, Иско, Марвин Парк, Серхио Аррибас, Антонио Бланко, Карлос Гонсалес;
Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Лукас Васкес, Лука Йович, Жуниор Винисиус, Мариано Диас, Родриго, Уго Дуро, Хуан Латаса.
Напомним, Реал попал в группу B, где встретится с Шахтером, Интером и гладбахской Боруссией.
День совсем не подходит для организации и спокойного ведения дел, поэтому переделать все, что запланировано на сегодня, вряд ли удастся.
В выходные будет прохладнее, чем на неделе. Синоптики обещают небольшой дождь.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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