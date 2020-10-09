09.10.2020 15:25

Уроженец Харьковщины заявлен королевсим клубом в Лигу Чемпионов (isport)

Главный тренер Реала Зинедин Зидан назвал заявку своей команды на групповой этап Лиги чемпионов, которая встретится с Шахтером.



Андрей Лунин / УАФ

В список из 35 футболистов попал также голкипер Андрей Лунин - воспитанник харьковского футбола и уроженец Харьковщины.

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Альтубе, Луис Лопес;

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Альваро Одриосола, Ферлан Менди, Виктор Чуст, Мигель Гутьеррес Ортега, Серхио Сантос;

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Мартин Эдегор, Иско, Марвин Парк, Серхио Аррибас, Антонио Бланко, Карлос Гонсалес;

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Лукас Васкес, Лука Йович, Жуниор Винисиус, Мариано Диас, Родриго, Уго Дуро, Хуан Латаса.

Напомним, Реал попал в группу B, где встретится с Шахтером, Интером и гладбахской Боруссией.