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09.10.2020  15:25   

Уроженец Харьковщины заявлен королевсим клубом в Лигу Чемпионов (isport)

Главный тренер Реала Зинедин Зидан назвал заявку своей команды на групповой этап Лиги чемпионов, которая встретится с Шахтером.


Андрей Лунин / УАФ

В список из 35 футболистов попал также голкипер Андрей Лунин - воспитанник харьковского футбола и уроженец Харьковщины.

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Альтубе, Луис Лопес;

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Альваро Одриосола, Ферлан Менди, Виктор Чуст, Мигель Гутьеррес Ортега, Серхио Сантос;

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Мартин Эдегор, Иско, Марвин Парк, Серхио Аррибас, Антонио Бланко, Карлос Гонсалес;

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Лукас Васкес, Лука Йович, Жуниор Винисиус, Мариано Диас, Родриго, Уго Дуро, Хуан Латаса.

Напомним, Реал попал в группу B, где встретится с Шахтером, Интером и гладбахской Боруссией.

Источник:   isport
 Тэги:  футбол, лунин, харьков, матч, результат
 
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