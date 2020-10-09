09.10.2020 14:49
Картинг. Харьковчане - чемпионы и призеры чемпионата (Харьков спортивный)
Четвертый этап первенства страны прошел в Каменском со 2 по 4 октября 2020 года.
//sportevents.kharkiv.ua
На стартовой решетке заездов 4 этапа было заявлено 8 пилотов. Соревнования состояли из квалификации, предфинальных, финального и суперфинального заездов.
В финальном заезде гонщик «Лидера» уверенно ведет первым, но его сзади атакует конкурент из Киева. В попытке обгона у них происходит столкновение, в результате которого Александр Дерюга моментально откатывается на третье место.
Далее в процессе заезда он теряет еще две позиции из-за согнутого колесного диска, спустившего переднего колеса, погнутой рулевой колонкой и поворотного кулака, завершает заезд пятым.
Воспользовавшись ситуацией, уверенно проявляют себя другие гонщики «Лидера», Андрей Одиница финиширует на втором месте, а Никита Фурника на третьем.
В суперфинальном заезде Александр Дерюга выигрывает борьбу за вторую позицию у Андрея Одиницы, а четвертым финиширует Никита Фурника.
По суме трех заездов 4 этапа Чемпионата Украины пилоты разместились на пьедестале таким образом:
первое место — гонщик «Лидера» Андрей Одиница;
второе место — гонщик ДСТШ «Автомобилист» Егор Скаля;
третье место — гонщик «Лидера» Александр Дерюга;
четвёртое место — его одноклубник Никита Фурника;
восьмое место — Кирилл Абсалямов.