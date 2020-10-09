Главная Новости Спорт Автослалом. Харьковчанин выиграл уникальные Всеукраинские состязания (Харьков спортивный)
09.10.2020  14:13   

Автослалом. Харьковчанин выиграл уникальные Всеукраинские состязания (Харьков спортивный)

Впервые в Харькове и стране прошел этап чемпионата Украины по автомобильному слалому.


//sportevents.kharkiv.ua
Одновременно с ним прошел и третий этап Национальной гоночной серии. 35 участников из разных городов приехали, чтобы продемонстрировать свое мастерство.
 
Атмосфера между конкурентами сложилась здоровая и дружная, уверяют организаторы, а несомненную победу одержал харьковчанин — Сергей Ивченко, устроив на трассе яркое шоу. К тому же, он является действующим чемпионом Украины по ралли.
 
«Очень плотный был график, очень понравилось, что не было простоев — мы постоянно ездили, ездили, ездили. Была хорошая борьба в классе, но в итоге получилось забраться на первое место и в чемпионате, и в кубке», — прокомментировал победитель Сергей Ивченко.
 
Не менее лихо ловкость вождения демонстрировали девушки. Лучшей стала Елизавета Костина. Признается, что опыт помог: «Хочется еще больше работать, отрабатывать, улучшать свой результат. Хочется, чтобы у мальчиков, которые в стрите, дрожали колени и говорили: „Езжай в девочках, ты же девочка“».
 

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  автослалом, чемпион, харьков, ивченко
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.07 Власть Экстрим-вождение для копов, или Как известный автогонщик учил полицейских «Приусы» беречь
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 