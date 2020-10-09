09.10.2020 14:13

Автослалом. Харьковчанин выиграл уникальные Всеукраинские состязания (Харьков спортивный)

Впервые в Харькове и стране прошел этап чемпионата Украины по автомобильному слалому.



//sportevents.kharkiv.ua

Одновременно с ним прошел и третий этап Национальной гоночной серии. 35 участников из разных городов приехали, чтобы продемонстрировать свое мастерство.

Атмосфера между конкурентами сложилась здоровая и дружная, уверяют организаторы, а несомненную победу одержал харьковчанин — Сергей Ивченко, устроив на трассе яркое шоу. К тому же, он является действующим чемпионом Украины по ралли.

«Очень плотный был график, очень понравилось, что не было простоев — мы постоянно ездили, ездили, ездили. Была хорошая борьба в классе, но в итоге получилось забраться на первое место и в чемпионате, и в кубке», — прокомментировал победитель Сергей Ивченко.

Не менее лихо ловкость вождения демонстрировали девушки. Лучшей стала Елизавета Костина. Признается, что опыт помог: «Хочется еще больше работать, отрабатывать, улучшать свой результат. Хочется, чтобы у мальчиков, которые в стрите, дрожали колени и говорили: „Езжай в девочках, ты же девочка“».