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08.10.2020  18:19   

Стрельба из лука. Харьковчане - чемпионы и призеры Кубка Украины (Харьков спортивный)

Со 2 по 7 октября 2020 в г. Новая Каховка прошел финал Кубка Украины по стрельбе из лука на учебно-тренировочной базе «Динамо».


//sportevents.kharkiv.ua
В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из 12 областей Украины (Киевская, Винницкая, Житомирская, Львовская, Черновицкая, Херсонская, Сумская, Ровенская, Одесская, Черкасская, Черниговская, Харьковская). В программе соревнований предусмотрено участие в классическом и блочном луке.
 
Среди представителей блочного лука харьковская команда «Харьковская» в составе Александра Соколова, Юрия Дорошенко и Вадима Головко стала победителем Кубка Украины — 2020, оставив позади команды Ровенской и Киевской областей.
 
В составе смешанных команд у представителей классического лука харьковские спортсмены Никита Кравчук и Дарья Павличенко завоевали бронзовую награду, уступив двум командам из Сумской области.
 
В командных соревнованиях среди мужчин команда «Харьковская — 1» в составе Виктора Рубана, Никиты Кравчука и Артема Мелехова заняла третье место. Победителем соревнований стала команда из Сумской области, серебро у спортсменов из Львовской области.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  стрельба из лука, чемпионы и призеры, харьков
 
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