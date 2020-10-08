08.10.2020 11:22

Мама харьковской теннисистки устроила переполох на известном турнире (Факты)

Мать харьковчанки-юниорки Дарьи Лопатецкой едва не спровоцировала чрезвычайную ситуацию с минированием корта на «Ролан Гаррос» в Париже.



Дарья Лопатецкая. Фото: wtatennis.com

Мать 17-летней харьковской теннисистки Дарьи Лопатецкой, перенесшей в мае прошлого года сложную операцию на мениске, едва не спровоцировала чрезвычайную ситуацию на «Ролан Гаррос» в Париже, где ее дочь выступала в юношеских соревнованиях.

Как сообщают местные СМИ, Анна Филоненко забыла сумку неподалеку от корта, на котором Лопатецкая проводила свой победный матч первого круга против чешки Бренды Фрухвиртовой.

Организаторы вызвали к месту обнаружения находки саперов с собаками, но после проверки в ней не было обнаружено никаких опасных для окружающих предметов.

Чуть позже журналисты попытались выяснить у Филоненко, не возникло ли у нее проблем с местной полицией из-за данного казуса, но женщина не смогла объясниться с ними из-за банального незнания английского языка.

Добавим, что Дарья прекратила борьбу на юношеском турнире «Ролан Гаррос» после второго круга. Наша соотечественница в первом раунде обыграла чешку Бренду Фрухвиртову — 6:1, 7:6 (3), а во вторник, 6 октября, уступила россиянке Оксане Селехметьевой — 6:3, 3:6, 3:6.