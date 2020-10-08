Харьковских гребцов - победителей чемпионата Европы признали лучшими спортсменами месяца (ХОГА)

08.10.2020 09:33

Никита Олейник и Павел Болотов стали первыми на соревнованиях, которые состоялись в Сербии 26-27 сентября.

«Чемпионат Европы по академической гребле среди юниоров проходил в городе Белград в конце сентября, - отметили в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА. - Харьковские спортсмены Павел Болотов и Никита Олейник, воспитанники заслуженного тренера Украины Михаила Гетманцева, получили «золотые» награды в классе «четверка с рулевым».

По итогам сентября отделение НОК в Харьковской области определило Никиту Олейника и Павла Болотова лучшими спортсменами области. Их тренер Михаил Гетманцев признан лучшим тренером региона по результатам спортивного сентября.