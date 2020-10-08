Харьковских гребцов - победителей чемпионата Европы признали лучшими спортсменами месяца (ХОГА)

Никита Олейник и Павел Болотов стали первыми на соревнованиях, которые состоялись в Сербии 26-27 сентября.
По итогам сентября отделение НОК в Харьковской области определило Никиту Олейника и Павла Болотова лучшими спортсменами области. Их тренер Михаил Гетманцев признан лучшим тренером региона по результатам спортивного сентября.
В финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет оставаться ясным. Без осадков.
А еще в этот день в Оксфордский университет были приняты первые сто женщин, а мюзикл «Кошки» вышел в тираж.
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