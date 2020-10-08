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08.10.2020  09:33   

Харьковских гребцов - победителей чемпионата Европы признали лучшими спортсменами месяца (ХОГА)

Никита Олейник и Павел Болотов стали первыми на соревнованиях, которые состоялись в Сербии 26-27 сентября.


//kharkivoda.gov.ua
«Чемпионат Европы по академической гребле среди юниоров проходил в городе Белград в конце сентября, - отметили в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА. - Харьковские спортсмены Павел Болотов и Никита Олейник, воспитанники заслуженного тренера Украины Михаила Гетманцева, получили «золотые» награды в классе «четверка с рулевым».

По итогам сентября отделение НОК в Харьковской области определило Никиту Олейника и Павла Болотова лучшими спортсменами области. Их тренер Михаил Гетманцев признан лучшим тренером региона по результатам спортивного сентября.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  гребля, харьков
 
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