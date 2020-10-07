ФОТО: В лесах под Харьковом состоялся Кубок ХОО ФСО «Динамо» Украины по спортивному ориентированию (ФСО ДИНАМО)

Кубковые соревнования прошли в соответствии с программой совместных мероприятий ФСО «Динамо» Украины и Национальной полиции Украины по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для детей уязвимых категорий.
В соревнованиях приняли участие 33 спортсмена (дети уязвимых категорий). Согласно итогов проведенных соревнований победителями и призерами стали:
Также для детей были проведены показательные выступления сотрудников Управления полиции охраны в Харьковской области и сотрудников кинологической службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
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