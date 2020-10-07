Главная Новости Спорт ФОТО: В лесах под Харьковом состоялся Кубок ХОО ФСО «Динамо» Украины по спортивному ориентированию (ФСО ДИНАМО)
07.10.2020  16:25   

ФОТО: В лесах под Харьковом состоялся Кубок ХОО ФСО «Динамо» Украины по спортивному ориентированию (ФСО ДИНАМО)

Кубковые соревнования прошли в соответствии с программой совместных мероприятий ФСО «Динамо» Украины и Национальной полиции Украины по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для детей уязвимых категорий.


// dinamo.kharkiv.ua

В соревнованиях приняли участие 33 спортсмена (дети уязвимых категорий). Согласно итогов проведенных соревнований победителями и призерами стали:

  1. место — Команда коммунального заведения «Песочинский лицей «Мобиль» Песочинского поселкового совета»
  2. место — команда Харьковской общеобразовательной школы № 136
  3. место — команда Харьковского Государственного высшего училища физической культуры № 1
Все призеры были награждены грамотами и медалями соответствующих степеней, а также ценными подарками от ХОО ФСО «Динамо» Украины и ГУНП в Харьковской области.

Также для детей были проведены показательные выступления сотрудников Управления полиции охраны в Харьковской области и сотрудников кинологической службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

 

 

 

Источник:   dinamo.kharkiv.ua
 Тэги:  кубок, харьков, динамо, ориентирование, лес, дети
 
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