07.10.2020 16:25

ФОТО: В лесах под Харьковом состоялся Кубок ХОО ФСО «Динамо» Украины по спортивному ориентированию (ФСО ДИНАМО)

Кубковые соревнования прошли в соответствии с программой совместных мероприятий ФСО «Динамо» Украины и Национальной полиции Украины по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для детей уязвимых категорий.



// dinamo.kharkiv.ua

В соревнованиях приняли участие 33 спортсмена (дети уязвимых категорий). Согласно итогов проведенных соревнований победителями и призерами стали:

место — Команда коммунального заведения «Песочинский лицей «Мобиль» Песочинского поселкового совета» место — команда Харьковской общеобразовательной школы № 136 место — команда Харьковского Государственного высшего училища физической культуры № 1

Все призеры были награждены грамотами и медалями соответствующих степеней, а также ценными подарками от ХОО ФСО «Динамо» Украины и ГУНП в Харьковской области.