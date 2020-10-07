07.10.2020 15:52

Домашним матчем против черкасских Мавп харьковкие Соколы стартуют в новом сезоне Суперлиги (ФБ)

Перед обновленным составом "Харьковских Соколов" в этом сезоне стоят амбициозные задачи.



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Коронаиру внес вои ограничения и первый поединок с 6 октября перенесли на неорпределенный срок по причине болезней у харьковских соперников.

Но изменения касаются не только регламента матчей, но и болельщиков и фанатов.

Через карантин в продаже доступны лишь 25% мест. Также на входе будет организован температурный скрининг, на трибунах просьба соблюдать социальной дистанции и использовать индивидуальные средства защиты (маски или респираторы) в течение всего матча!