Тхэквондо. Харьковчане триумфально выступили на турнире в Запорожье (Facebook)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 6 октября Для вас открыты широкие перспективы добиться успеха практически в любых областях. Главное – не зевать! Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 7 октября (РЕДПОСТ) С утра и до самого вечера небо в Харькове будет оставаться ясным. Без осадков.