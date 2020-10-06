06.10.2020 19:27
Тхэквондо. Харьковчане триумфально выступили на турнире в Запорожье (Facebook)
Спортсмены вернулись с урожаем наград.
//facebook.com
На Открытом первенстве Запрожской области харьковчане добились убедительного успеха.
Например, 11 воспитанников ДЮСШ 8 стали чемпионами (Артем Шевцов, Тимофей Курган, Ева Емельянова, Ника Кушнаренко, Тарас Рабчук, Макар Третьяков, Виктория Остапенко, Александр Колоней, Семен Семенов, София Плахтий, Маргарита Крайнова), а еще четверо (Алеса Кушнаренко, Иван Марчук, Данил Емельянов, Кирилл Татауров) - вице-чемпионами.
Как отметила
наставник победителей Марина Вартересьян, "Очень порадовали дети , которые выступали первый раз , хочется отметить Курган Тимофея , Шевцова Артема и Емельянову Еву для них это первые соревнования , первый выезд и конечно их первые заслуженные медали".
Среди завоевавших
золото харьковчан также Мария Котляр, Валерий Бабич, Кира Фарафонова, Дейвид Гудман. Серебро завоевали также Михаил Уминский, Андрей Вишневский, Даниил Величкин и Полина Калинина. Бронза досталась Мураду Рамалданову, Виктору Яковлеву, Арина Довалентиновой и Анне Плешань.