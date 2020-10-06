Главная Новости Спорт Тхэквондо. Харьковчане триумфально выступили на турнире в Запорожье (Facebook)
06.10.2020  19:27   

Тхэквондо. Харьковчане триумфально выступили на турнире в Запорожье (Facebook)

Спортсмены вернулись с урожаем наград.


//facebook.com
На Открытом первенстве Запрожской области харьковчане добились убедительного успеха.
 
Например, 11 воспитанников ДЮСШ 8 стали чемпионами (Артем Шевцов, Тимофей Курган, Ева Емельянова, Ника Кушнаренко, Тарас Рабчук, Макар Третьяков, Виктория Остапенко, Александр Колоней, Семен Семенов, София Плахтий, Маргарита Крайнова), а  еще четверо (Алеса Кушнаренко, Иван Марчук, Данил Емельянов, Кирилл Татауров) - вице-чемпионами. 
 
Как отметила наставник победителей Марина Вартересьян, "Очень порадовали дети , которые выступали первый раз , хочется отметить Курган Тимофея , Шевцова Артема и Емельянову Еву для них это первые соревнования , первый выезд и конечно их первые заслуженные медали".
 
Среди завоевавших золото харьковчан также Мария Котляр, Валерий Бабич, Кира Фарафонова, Дейвид Гудман. Серебро завоевали также  Михаил Уминский, Андрей Вишневский, Даниил Величкин и Полина Калинина. Бронза досталась Мураду Рамалданову, Виктору Яковлеву, Арина Довалентиновой и Анне Плешань.



 

Тэги:  тхэквондо, чемпионы, харьков, призеры
 
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