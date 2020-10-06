06.10.2020 17:25

ВИДЕО: Ковид у харьковского футболиста поставил под вопрос выездной матч украинской сборной (isport.ua)

Вратарь Андрей Лунин ушел на самоизоляцию - он находится в номере французского отеля.



Андрей Лунин ://facebook.com

В национальной сборной Украины по футболу коронавирус подтвердили у троих человек - двух вратарей и шеф-повара.

У футболиста из Краснограда (Харьковская область) Андрея Лунина, который выступает за национальную сборную Украины по футболу, выявили COVID-19. Об этом сообщили в Украинской ассоциации футбола.

"Имеем некоторые усложнения, позитивный тест сдали Андрей Лунин, Юрий Панькив и Лбомир Тошич. По правилам французской федерации футбола и законами Франции, они идут на изоляцию и мы будем думать, как доставить их домой.



Все остальные игроки готовятся к матчу, будут тренироваться. Никаких усложнений в этом смысле пока нет, подготовка идет в штатном режиме. Французская команда будет проводить тесты сегодня, результаты должны быть готовы уже вечером. Кто знает, чего ожидать там", - рассказал врач сборной Украины Максим Бецко в комментарии YouTube-каналу УАФ.

У остальных игроков и персонала результаты тестов на коронавирус оказались отрицательными. В Украинской ассоциации футбола отметили, что Лунин, Панькив и Тошич самоизолировались в гостиничных номерах Hyatt Regency Chantilly, где остановилась вся сборная.

Остальные игроки и тренеры готовятся к предматчевой тренировке. Она начнется сегодня, 6 октября, в 20.00 (по Киеву) на стадионе в северном пригороде Парижа Сен-Дени "Стад де Франс".

Отметим, в украинской национальной сборной по футболу сейчас остается один голкипер - Георгий Бущан. Матч между украинской и французской сборными пройдет 7 октября.