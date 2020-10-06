06.10.2020 15:52

Аргентинка с украинскими корнями выдавила харьковчанку с полей открытого чемпионата Франции (sport.ua)

Надя Подороска остановила Свитолину в четвертьфинале Ролан Гаррос.



© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

6 октября стало неудачным днем для харьковчанок. Утром зачехлила ракетку юниорка Лопатецкая, а по полудни первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) завершила борьбу на Открытом чемпионате Франции по теннису.



В матче 1/4 финала заслуженная харьковчанка проиграла Наде Подороске из Аргентины (№131 WTA, Q).



Результат Ролан Гаррос. 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) – Надя Подороска (Аргентина) – 2:6, 4:6



В полуфинале Подороска сразится против Иги Свёнтек из Польши (№53 WTA) или Мартины Тревизан из Италии (№159 WTA, Q).



Напомним, это был третий четвертьфинал харьковчанки на Ролан Гаррос.

Ранее она проиграла обе встречи данного раунда (Ане Иванович в 2015-м и Симоне Халеп в 2017-м).