Главная Новости Спорт Аргентинка с украинскими корнями выдавила харьковчанку с полей открытого чемпионата Франции (sport.ua)
06.10.2020  15:52   

Аргентинка с украинскими корнями выдавила харьковчанку с полей открытого чемпионата Франции (sport.ua)

Надя Подороска остановила Свитолину в четвертьфинале Ролан Гаррос.


© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

6 октября стало неудачным днем для харьковчанок. Утром зачехлила ракетку юниорка Лопатецкая, а по полудни первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) завершила борьбу на Открытом чемпионате Франции по теннису.
 
В матче 1/4 финала заслуженная харьковчанка проиграла Наде Подороске из Аргентины (№131 WTA, Q). 
 
Результат Ролан Гаррос. 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) – Надя Подороска (Аргентина) – 2:6, 4:6
 
В полуфинале Подороска сразится против Иги Свёнтек из Польши (№53 WTA) или Мартины Тревизан из Италии (№159 WTA, Q). 
 
Напомним, это был третий четвертьфинал  харьковчанки на Ролан Гаррос.

Ранее она проиграла обе встречи данного раунда (Ане Иванович в 2015-м и Симоне Халеп в 2017-м). 

Источник:   sport.ua
 Тэги:  свитолина, турнир, теннис, подготовка, федерация
 
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