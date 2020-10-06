Аргентинка с украинскими корнями выдавила харьковчанку с полей открытого чемпионата Франции (sport.ua)

Надя Подороска остановила Свитолину в четвертьфинале Ролан Гаррос.
6 октября стало неудачным днем для харьковчанок. Утром зачехлила ракетку юниорка Лопатецкая, а по полудни первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) завершила борьбу на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В матче 1/4 финала заслуженная харьковчанка проиграла Наде Подороске из Аргентины (№131 WTA, Q).
Результат Ролан Гаррос. 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) – Надя Подороска (Аргентина) – 2:6, 4:6
В полуфинале Подороска сразится против Иги Свёнтек из Польши (№53 WTA) или Мартины Тревизан из Италии (№159 WTA, Q).
Напомним, это был третий четвертьфинал харьковчанки на Ролан Гаррос.
Ранее она проиграла обе встречи данного раунда (Ане Иванович в 2015-м и Симоне Халеп в 2017-м).
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