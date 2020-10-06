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06.10.2020  15:41   

Водное поло. Харьковчане - призеры Кубка Украины (Facebook)

Бронзовую медаль привезли в Харьков ватерполисты НТУ ХПИ.


//facebook.com/wodne.polo
Ватерпольная команда НТУ ХПИ Харьков стала бронзовым призером Кубка Украины 2020.
 
Эта молодая и перспективная команда, но успевшая отметится громкими победами.   
 
Ватерполисты политеха - бронзовые призеры мужской Суперлиги 2016 / 2017 и Кубка Украины-2018.
Тэги:  водное поло, призеры, харьков, украина, кубок, бронза, политех, нту хпи
 
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