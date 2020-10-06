06.10.2020 14:24

Амбициозная харьковская юниорка с боем и перерывом на медиков уступила в Париже сеяной россиянке (Большой теннис Украины)

Дарья Лопатецкая завершила своё выступление на юниорском Открытом чемпионате Франции



Дарья Лопатецкая ://btu.org.ua/

В начале матча теннисистки обменялись брейками, а после трёх ровных геймов Лопатецкой удалось ещё раз выиграть подачу соперницы и затем успешно подать на сет. Во втором сете Дарья и Оксана сделали на двоих семь брейков, однако россиянка дважды защитила свою подачу, что и помогло ей сравнять счёт.



На старте третьего сета теннисистки выиграли свои геймы, затем Селехметьева сделала брейк, отыгравшись с 0-40, и в следующем гейме вышла вперёд 3:1. В упорном пятом гейме украинке удалось отыграть два брейк-поинта и сократить разрыв. После этого Дарья вызвала на корт физио, которая в течение нескольких минут массажировала нижнюю часть спины.



После медицинского тайм-аута украинка сумела сравнять счёт, но следующие три гейма остались за представительницей России. Дальше Селехметьева сыграет против победительницы встречи между Александрой Вечич из Германии и американкой Элизабет Коулман.