Главная Новости Спорт Амбициозная харьковская юниорка с боем и перерывом на медиков уступила в Париже сеяной россиянке (Большой теннис Украины)
06.10.2020  14:24   

Амбициозная харьковская юниорка с боем и перерывом на медиков уступила в Париже сеяной россиянке (Большой теннис Украины)

Дарья Лопатецкая завершила своё выступление на юниорском Открытом чемпионате Франции


Дарья Лопатецкая ://btu.org.ua/

В начале матча теннисистки обменялись брейками, а после трёх ровных геймов Лопатецкой удалось ещё раз выиграть подачу соперницы и затем успешно подать на сет. Во втором сете Дарья и Оксана сделали на двоих семь брейков, однако россиянка дважды защитила свою подачу, что и помогло ей сравнять счёт.

На старте третьего сета теннисистки выиграли свои геймы, затем Селехметьева сделала брейк, отыгравшись с 0-40, и в следующем гейме вышла вперёд 3:1. В упорном пятом гейме украинке удалось отыграть два брейк-поинта и сократить разрыв. После этого Дарья вызвала на корт физио, которая в течение нескольких минут массажировала нижнюю часть спины.

После медицинского тайм-аута украинка сумела сравнять счёт, но следующие три гейма остались за представительницей России. Дальше Селехметьева сыграет против победительницы встречи между Александрой Вечич из Германии и американкой Элизабет Коулман.

Источник:   БТУ
 Тэги:  теннис, лопатецкая, победа, юниоры
 
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