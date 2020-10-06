Амбициозная харьковская юниорка с боем и перерывом на медиков уступила в Париже сеяной россиянке (Большой теннис Украины)

Дарья Лопатецкая завершила своё выступление на юниорском Открытом чемпионате Франции
В начале матча теннисистки обменялись брейками, а после трёх ровных геймов Лопатецкой удалось ещё раз выиграть подачу соперницы и затем успешно подать на сет. Во втором сете Дарья и Оксана сделали на двоих семь брейков, однако россиянка дважды защитила свою подачу, что и помогло ей сравнять счёт.
На старте третьего сета теннисистки выиграли свои геймы, затем Селехметьева сделала брейк, отыгравшись с 0-40, и в следующем гейме вышла вперёд 3:1. В упорном пятом гейме украинке удалось отыграть два брейк-поинта и сократить разрыв. После этого Дарья вызвала на корт физио, которая в течение нескольких минут массажировала нижнюю часть спины.
После медицинского тайм-аута украинка сумела сравнять счёт, но следующие три гейма остались за представительницей России. Дальше Селехметьева сыграет против победительницы встречи между Александрой Вечич из Германии и американкой Элизабет Коулман.
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