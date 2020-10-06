06.10.2020 12:52

150 салтовских кикбоксеров при помощи «фул-контакта» определились с сильнейшими бойцами (Администация Московского района)

Районные соревнования по популярному среди харьковчан тхеквон-до собрали сотни болельщиков не только из Первой столицы, но и пригородов.



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Прошлыми выходными на базе Харьковской общеобразовательной школе № 143 прошли соревнования на кубок Московского района среди участников различных категорий по таеквон-до и кикбоксингу.

В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов.

Победителей и призеров награждали грамотами, медалями и ценными подарками почетные гости соревнований.