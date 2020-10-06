150 салтовских кикбоксеров при помощи «фул-контакта» определились с сильнейшими бойцами (Администация Московского района)

Районные соревнования по популярному среди харьковчан тхеквон-до собрали сотни болельщиков не только из Первой столицы, но и пригородов.
Прошлыми выходными на базе Харьковской общеобразовательной школе № 143 прошли соревнования на кубок Московского района среди участников различных категорий по таеквон-до и кикбоксингу.
В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов.
Победителей и призеров награждали грамотами, медалями и ценными подарками почетные гости соревнований.
Для вас открыты широкие перспективы добиться успеха практически в любых областях. Главное – не зевать! Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность.
Днем в Харькове ожидается облачность, несмотря на то, что и утро, и вечер обещают быть ясными. Без осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Праздник учрежден в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания.
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