Главная Новости Спорт 150 салтовских кикбоксеров при помощи «фул-контакта» определились с сильнейшими бойцами (Администация Московского района)
06.10.2020  12:52   

150 салтовских кикбоксеров при помощи «фул-контакта» определились с сильнейшими бойцами (Администация Московского района)

Районные соревнования по популярному среди харьковчан тхеквон-до собрали сотни болельщиков не только из Первой столицы, но и пригородов.


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Прошлыми выходными на базе Харьковской общеобразовательной школе № 143 прошли соревнования на кубок Московского района среди участников различных категорий по таеквон-до и кикбоксингу. 

В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов. 

Победителей и призеров награждали грамотами, медалями и ценными подарками почетные гости соревнований.

Источник:   Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради
 Тэги:  кикбоксинг, харьков, победа, чемионат
 
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