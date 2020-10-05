Главная Новости Спорт ФОТО: Чемпионы Украины по шахматам из Харькова еще не успели встреть в своей жизни первый юбилей (Харьковская федерация шахмат)
05.10.2020  15:25   

ФОТО: Чемпионы Украины по шахматам из Харькова еще не успели встреть в своей жизни первый юбилей (Харьковская федерация шахмат)

В селе Черноморка Очаковского района Николаевской области с 19 по 30 сентября проходили чемпионаты Украины до 8 лет (классика, рапид, блиц).


://chess.kh.ua

Поздравляем Ирину Савченко, ставшую чемпионкой Украины по блицу среди девочек до 8 лет!

Поздравляем Мариниченко Егора, который занял третье место в чемпионате Украины (рапид) среди мальчиков до 8 лет!

Поздравляем Репетило Дарью, которая заняла второе место в чемпионате Украины (рапид) среди девочек до 8 лет!

Таблицы - http://ukrchess.org.ua/turnir/Archive/Ukr_Champ/u08_2020/results.html

Источник:   Харьковская областная федерация шахмат
 Тэги:  шахматы, блиц, харьков, дети, рапид
 
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