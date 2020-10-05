ФОТО: Чемпионы Украины по шахматам из Харькова еще не успели встреть в своей жизни первый юбилей (Харьковская федерация шахмат)

В селе Черноморка Очаковского района Николаевской области с 19 по 30 сентября проходили чемпионаты Украины до 8 лет (классика, рапид, блиц).
Поздравляем Ирину Савченко, ставшую чемпионкой Украины по блицу среди девочек до 8 лет!
Поздравляем Мариниченко Егора, который занял третье место в чемпионате Украины (рапид) среди мальчиков до 8 лет!
Поздравляем Репетило Дарью, которая заняла второе место в чемпионате Украины (рапид) среди девочек до 8 лет!
Таблицы - http://ukrchess.org.ua/turnir/Archive/Ukr_Champ/u08_2020/results.html
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Днем в Харькове ожидается облачность, несмотря на то, что и утро, и вечер обещают быть ясными. Без осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.
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