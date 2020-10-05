05.10.2020 14:05

Харьковчанка Лопатецкая стартовала с победы на юниорском Ролан Гаррос (sport.ua)

Харьковский подросток обыграла обладательницу wild card из Чехии.



© ITF. Дарья Лопатецкая

Дарья Лопатецкая удачно стартовала на юниорском Ролан Гаррос.



В матче первого круга 17-летняя украинка обыграла обладательницу wild card Бренду Фругвиртову из Чехии.

Во второй партии наша спортсменка проигрывала со счетом 1:3, после чего выиграла три гейма подряд. Чешке удалось сократить разрыв, а затем теннисистки дважды обменялись брейками. На тай-брейке Дарья оказалась сильнее.



Итог встречи:

Дарья Лопатецкая (Украина) – Бренда Фругвиртова (Чехия) – 6:1, 7:6(3)



В следующем раунде Лопатецкая сразится против восьмой сеяной Оксаны Селехметьєвой из России.