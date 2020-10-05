Харьковчанка Лопатецкая стартовала с победы на юниорском Ролан Гаррос (sport.ua)

Харьковский подросток обыграла обладательницу wild card из Чехии.
Дарья Лопатецкая удачно стартовала на юниорском Ролан Гаррос.
В матче первого круга 17-летняя украинка обыграла обладательницу wild card Бренду Фругвиртову из Чехии.
Во второй партии наша спортсменка проигрывала со счетом 1:3, после чего выиграла три гейма подряд. Чешке удалось сократить разрыв, а затем теннисистки дважды обменялись брейками. На тай-брейке Дарья оказалась сильнее.
Итог встречи:
Дарья Лопатецкая (Украина) – Бренда Фругвиртова (Чехия) – 6:1, 7:6(3)
В следующем раунде Лопатецкая сразится против восьмой сеяной Оксаны Селехметьєвой из России.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Днем в Харькове ожидается облачность, несмотря на то, что и утро, и вечер обещают быть ясными. Без осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.
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