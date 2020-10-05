Главная Новости Спорт Харьковчанка Лопатецкая стартовала с победы на юниорском Ролан Гаррос (sport.ua)
05.10.2020  14:05   

Харьковчанка Лопатецкая стартовала с победы на юниорском Ролан Гаррос (sport.ua)

Харьковский подросток обыграла обладательницу wild card из Чехии.


© ITF. Дарья Лопатецкая

Дарья Лопатецкая удачно стартовала на юниорском Ролан Гаррос.
 
В матче первого круга 17-летняя украинка обыграла обладательницу wild card Бренду Фругвиртову из Чехии. 

Во второй партии наша спортсменка проигрывала со счетом 1:3, после чего выиграла три гейма подряд. Чешке удалось сократить разрыв, а затем теннисистки дважды обменялись брейками. На тай-брейке Дарья оказалась сильнее.
 
Итог встречи:
Дарья Лопатецкая (Украина) – Бренда Фругвиртова (Чехия) – 6:1, 7:6(3)
 
В следующем раунде Лопатецкая сразится против восьмой сеяной Оксаны Селехметьєвой из России.

Тэги:  теннис, лопатецкая, победа, юниоры
 
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