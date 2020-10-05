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05.10.2020  13:03   

Итоги харьковского марафона (Горсовет)

3-4 октября в Лесопарке прошел VІІ Харьковский международный марафон.


// city.kharkov.ua

За два дня участники преодолели дистанции 42.195 км, 21.097 км, 10 км, 4.2 км и 1.6 км (family run).

Несмотря на пандемию и нестабильную ситуацию с возможностью путешествовать, марафон все же сохранил за собой звание международного. Среди 435 участников, преодолевавших марафонскую дистанцию, был один спортсмен из Великобритании и один из России. Все остальные участники — украинцы из разных регионов страны. 
 
В полумарафонской дистанции на 21.097 км приняли участие 749 бегунов, 194 из которых - женщины. Все зарегистрированные участники - спортсмены из разных городов Украины.
 
На марафонской дистанции первым финишировал харьковчанин Дмитрий Пожевилов с результатом 2:29:41. Второе место занял также харьковчанин Андрей Олейник с результатом 2:34:43, третье — Сергей Година из Кременчуга с результатом 2:37:45.
 
Среди женщин первой на дистанции финишировала харьковчанка Вероника Калашникова с результатом 3:04:24. Второе место заняла Ирина Згурская из города Яготин с результатом 3:11:22. Третьим финишером стала Анастасия Ясир, которая одолела дистанцию за 3:15:42.
 
С полными результатами марафона можно ознакомиться по ссылке.
 
Напомним, что Харьковский международный марафон проводится ежегодно, он внесен в Национальный реестр рекордов Украины как самый массовый забег по количеству зарегистрированных участников. В 2019 году в марафоне  приняли участие около 11 000 спортсменов, в т.ч. представители 18 стран: Германии, Кении, Словакии, Великобритании, Нидерландов, Франции, Польши, Греции, США, Саудовской Аравии, Турции, Марокко и др.

В этом году марафон был запланирован на апрель, но перенесен из-за панедмии коронавируса. Марафон проходил по новому расписанию и маршруту два дня подряд с учетом карантинных мероприятий. Новая трасса для участников всех забегов проходила по велодорожке и в Лесопарке.

ФОТОРЕПОРТАЖ О МАРАФОНЕ

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  марафон, харьков
 
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