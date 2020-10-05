05.10.2020 11:25

Воспитанники харьковской футбольной школы становятся все востребованней в Украине (ВХ)

Бывший полузащитник «Металлиста» Сергей Валяев назначен на должность главного тренера футбольного клуба «Кристалл».



://vecherniy.kharkov.ua

Футболист харьковского Металлиста, известный также по работе с "Металлист-1925" Сергей Валяев назначен на должность главного тренера херсонского клуба "Кристалл", после того, как после серии неудачных игр был уволен Эдуард Хавров.



На данный момент клуб занимает последнее место в Первой лиге, проиграв при Хаврове четыре игры к ряду.