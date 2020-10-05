Воспитанники харьковской футбольной школы становятся все востребованней в Украине (ВХ)

Бывший полузащитник «Металлиста» Сергей Валяев назначен на должность главного тренера футбольного клуба «Кристалл».
Футболист харьковского Металлиста, известный также по работе с "Металлист-1925" Сергей Валяев назначен на должность главного тренера херсонского клуба "Кристалл", после того, как после серии неудачных игр был уволен Эдуард Хавров.
На данный момент клуб занимает последнее место в Первой лиге, проиграв при Хаврове четыре игры к ряду.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Днем в Харькове ожидается облачность, несмотря на то, что и утро, и вечер обещают быть ясными. Без осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.
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