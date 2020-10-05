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05.10.2020  11:25   

Воспитанники харьковской футбольной школы становятся все востребованней в Украине (ВХ)

Бывший полузащитник «Металлиста» Сергей Валяев назначен на должность главного тренера футбольного клуба «Кристалл».


://vecherniy.kharkov.ua

Футболист харьковского Металлиста, известный также по работе с "Металлист-1925" Сергей Валяев назначен на должность главного тренера херсонского клуба "Кристалл", после того, как после серии неудачных игр был уволен Эдуард Хавров.

На данный момент клуб занимает последнее место в Первой лиге, проиграв при Хаврове четыре игры к ряду.

Источник:   ВХ
 Тэги:  футбол, металлист, харьков, матч, результат
 
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