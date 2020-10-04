ФОТО: В Харькове прошли соревнования по таэквондо среди школьников (Горсовет)

В открытии соревнований, которые прошли на базе школы №143, приняли участие почетные гости, благодаря которым впервые в Московском районе Харькова проводится подобное мероприятие по тхэквондо и кикбоксингу, среди них - секретарь городского совета Александр Новак, заместитель городского головы Андрей Руденко, председатель Администрации Московского района Олег Товкун и др.

«Наш город гордится многими достижениями, в том числе и спортивными. Мы создали в Харькове мощную спортивную базу, практически в половине школ отремонтированы стадионы. Занимайтесь спортом, достигайте успехов», - пожелал участникам турнира секретарь Харьковского городского совета Александр Новак.





«Большая благодарность Геннадию Кернесу за то, что он поддержал эту инициативу. Ребята, вы молодцы, на вас равняется весь Московский район», - отметил глава администрации района Олег Товкун.



Как рассказал главный судья соревнований, мастер спорта Украины международного класса Виталий Гагарин, для Московского района это важное и уникальное мероприятие, ведь здесь насчитывается 3 тыс. спортсменов, из них практически половина - девочки.





«Из-за пандемии мы проводим состязания на улице, на стадионе. Дети соревнуются на четырех локациях в четыре этапа. На каждом состязалось 120-140 учащихся из 23-х школ Московского района, в которых работают отделения детско-юношеских спортивных школ. 18 октября во Дворце спорта состоится турнир, на который пригласят лучших спортсменов, выявленных на этих этапах, в качестве зрителей. В поединках будут участвовать ведущие взрослые спортсмены», - рассказал главный судья.





По его словам, на состязаниях всех ребят разделили по возрастным критериям и по цвету пояса.



По окончанию турнира все участники получили дипломы, медали и спортивные подарки.