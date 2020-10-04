ФОТО: В Харькове прошли соревнования по таэквондо среди школьников (Горсовет)

Первенство по таэквон-до ИТФ и кикбоксингу ВАКО на призы Харьковского городского головы Геннадия Кернеса состоялось 3 октября в Московском районе.
«Наш город гордится многими достижениями, в том числе и спортивными. Мы создали в Харькове мощную спортивную базу, практически в половине школ отремонтированы стадионы. Занимайтесь спортом, достигайте успехов», - пожелал участникам турнира секретарь Харьковского городского совета Александр Новак.
«Большая благодарность Геннадию Кернесу за то, что он поддержал эту инициативу. Ребята, вы молодцы, на вас равняется весь Московский район», - отметил глава администрации района Олег Товкун.
Как рассказал главный судья соревнований, мастер спорта Украины международного класса Виталий Гагарин, для Московского района это важное и уникальное мероприятие, ведь здесь насчитывается 3 тыс. спортсменов, из них практически половина - девочки.
«Из-за пандемии мы проводим состязания на улице, на стадионе. Дети соревнуются на четырех локациях в четыре этапа. На каждом состязалось 120-140 учащихся из 23-х школ Московского района, в которых работают отделения детско-юношеских спортивных школ. 18 октября во Дворце спорта состоится турнир, на который пригласят лучших спортсменов, выявленных на этих этапах, в качестве зрителей. В поединках будут участвовать ведущие взрослые спортсмены», - рассказал главный судья.
По его словам, на состязаниях всех ребят разделили по возрастным критериям и по цвету пояса.
По окончанию турнира все участники получили дипломы, медали и спортивные подарки.
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