ФОТО: Игорь Терехов провел совещание на строительстве детского спорткомплекса европейского уровня (Горсовет)

Современный спортивный комплекс создают на базе Харьковской специализированной школы №132 в Шевченковском районе (ул. Новгородская, 1).
Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 3 октября, провел совещание на объекте с руководителями профильных департаментов, строителями и проектировщиками.
По словам первого вице-мэра, это уникальный проект для города. На базе школы впервые создают спортивный комплекс такого высокого уровня. В нескольких залах с современным дизайном дети смогут заниматься воркаутом, мини-футболом, баскетболом, скалолазанием и другими видами спорта. Кроме того, там планируют открыть Музей олимпийской славы.
«Много харьковчан-олимпийцев вошли в мировую историю спорта. Мы хотим, чтобы наши дети знали об этих выдающихся людях, и традиции олимпийских видов спорта продолжались, потому что Харьков - спортивный и успешный город», - сказал Игорь Терехов.
Он отметил, что при реконструкции здания применяются передовые технологии. Также большое внимание уделяется системе безопасности.
«Здесь будут заниматься дети, а спорт травмоопасен. Поэтому убрали, насколько это возможно, «острые» углы, чтобы обезопасить детей», - отметил первый заместитель городского головы.
По его словам, секции в новом спорткомплексе смогут бесплатно посещать дети и из других районов города. Открыть новый объект планируется в конце октября.
Как сообщил Игорь Терехов, в этом учебном учреждении не только строится спорткомлекс, городская власть поставила перед собой цель – создать школу европейского уровня. Поэтому здесь был выполнен ремонт на первом и втором этажах, в актовом зале, столовой, обновлен фасад здания.
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