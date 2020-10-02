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02.10.2020  14:58   

Изменился маршрут Харьковского международного марафона (Горсовет)

Харьковский международный марафон, который запланирован на 3-4 октября, пройдет по новым расписанию и маршруту.


//city.kharkov.ua
Как сообщили организаторы, 2, 3 и 4 октября 2020 года выдача стартовых пакетов всем участникам марафона будет проходить с 10:00 до 18:00 на лыжной базе (ул. Сокольники, 6).
 
Участники забегов на 4,2 км и 10 км cтартуют 3 октября с 9:00 до вечера в четко рассчитанных промежутках времени, на дистанциях 1,6 км («Family run»), 21 км и 42 км - 4 октября с 7:30 до вечера.
 
Новая трасса для участников всех забегов проходит по Лесопарку и велодорожке.
 
«На трассе меняется только маршрут. Условия, чиповые дорожки, волонтеры, охрана и медицинское сопровождение остаются неизменными. Трасса будет полностью промаркирована и сертифицирована. Поэтому мы уверены, что марафон состоится, и каждый участник выйдет на старт и получит массу эмоций и удовольствия», - отметили организаторы.
 
Более подробно об обновленном маршруте и условиях забега можно узнать здесь.
 
Напомним, Харьковский международный марафон - ежегодный марафон, который  обычно пролегает по центральным улицам города и проходит в апреле. Однако в 2020 году, в связи с мировой пандемией коронавируса, проведение марафона было перенесено на 4 октября, изменился и его маршрут. В этом году на разные дистанции марафона зарегистрировалось более 3 тыс. участников из разных городов Украины и зарубежных стран.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  марафон, изменен маршрут, харьков, карантин, регистрация, спорт, бег
 
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