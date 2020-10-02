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02.10.2020  14:41   

ВИДЕО: Почетная харьковчанка обыграла первую ракетку России на пути в 1/8 финала Ролан Гаррос (БТУ)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) одержала еще одну победу на Открытом чемпионате Франции по теннису.


://btu.org.ua

В матче третьего круга украинка одолела первую ракетку России Екатерину Александрову (№31 WTA). 
 
Ролан Гаррос. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Екатерина Александрова (Россия) – 6:4, 7:5
 
Отметим, что Элина выиграла 16 из 18 последних поединков против теннисисток из России.
 
В следующем круге Свитолина сразится против Каролин Гарсии из Франции (№45 WTA) или Элизы Мертенс из Бельгии (№20 WTA).

Элина Свитолина в четвертый раз в карьере сыграет в 1/8 финала на Ролан Гаррос. Ранее 26-летняя Свитолина доходила до этой стадии в Париже в сезонах 2015-2017.

Источник:   Большой Теннис Украины
 Тэги:  свитолина, турнир, теннис, подготовка, федерация
 
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