ВИДЕО: Почетная харьковчанка обыграла первую ракетку России на пути в 1/8 финала Ролан Гаррос (БТУ)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) одержала еще одну победу на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В матче третьего круга украинка одолела первую ракетку России Екатерину Александрову (№31 WTA).
Ролан Гаррос. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Екатерина Александрова (Россия) – 6:4, 7:5
Отметим, что Элина выиграла 16 из 18 последних поединков против теннисисток из России.
В следующем круге Свитолина сразится против Каролин Гарсии из Франции (№45 WTA) или Элизы Мертенс из Бельгии (№20 WTA).
Элина Свитолина в четвертый раз в карьере сыграет в 1/8 финала на Ролан Гаррос. Ранее 26-летняя Свитолина доходила до этой стадии в Париже в сезонах 2015-2017.
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