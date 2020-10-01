Свитолина расплакалась на пресс-конференции иосле победы из-за потерянной плюшевой игрушки (isport)

Почетная харьковчанка забыла свой талисман в одном из номеров.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина расплакалась на пресс-конференции после победы в матче второго круга Открытого чемпионата Франции. Спортсменка не сдержалась, отвечая на вопрос об игрушечном щенке Бобике, которого она брала с собой на турниры с детства.
"К сожалению, я потеряла его в 2018 году. Просто забыла в одном из номеров. Это был очень грустный момент.
Простите за мои слезы, пожалуйста. Да, я его потеряла. Это игрушка, но он был моим талисманом и приносил удачу", - приводит слова украинки журналист Тумайни Карайол на своей странице в Twitter.
Напомним, в третьем круге Ролан Гаррос Свитолина встретится с с россиянкой Екатериной Александровой.
Если на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет облачно с прояснениями. Ночью будет идти сильный дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
По инициативе ООН 1 октября во всем мире отмечается как Международный день пожилых людей, а в Украине также и День ветерана.
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