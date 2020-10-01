Главная Новости Спорт Свитолина расплакалась на пресс-конференции иосле победы из-за потерянной плюшевой игрушки (isport)
01.10.2020  16:35   

Свитолина расплакалась на пресс-конференции иосле победы из-за потерянной плюшевой игрушки (isport)

Почетная харьковчанка забыла свой талисман в одном из номеров.


Элина Свитолина / Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина расплакалась на пресс-конференции после победы в матче второго круга Открытого чемпионата Франции. Спортсменка не сдержалась, отвечая на вопрос об игрушечном щенке Бобике, которого она брала с собой на турниры с детства.

"К сожалению, я потеряла его в 2018 году. Просто забыла в одном из номеров. Это был очень грустный момент. 

Простите за мои слезы, пожалуйста. Да, я его потеряла. Это игрушка, но он был моим талисманом и приносил удачу", - приводит слова украинки журналист Тумайни Карайол на своей странице в Twitter.

Напомним, в третьем круге Ролан Гаррос Свитолина встретится с с россиянкой Екатериной Александровой.

Источник:   isport.ua
 Тэги:  свитолина, турнир, теннис, подготовка, федерация
 
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