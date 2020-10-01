ФОТО: Под присмотром врачей и при отравленном смогом воздухе в Харькове прошел финал женского кубка по футболу (РЕДПОСТ)

Одиннадцатикратные чемпионки Украны - харьковчанки, дали бой амбициозныи претенденткам на кубок из клуба «Восход» оформив первый в своей футбольной истории "золотой дубль"
30 сентября на стадионе «Солнечный» в Харькове состоялся финальный матч розыгрыша Кубка Украины среди женских команд сезона-2019/2020 между «Восход» (Старая Маячка) и «Жилстрой-2» (Харьков) .
Харьковчанки победили с минимальным счетом 1:0.
Матч прошел без зрителей , но все желающие смогли понаблюдать и поболеть за свою любимую команду, просмотрев онлайн-трансляцию на YouTube-канале УАФ.
Медицинскую поддержку проведенному мероприятию оказывала харьковская Бригада Е (Н) МД. Медицинских обращений не было.
К "Жилстрой-2" Харьков впервые в истории клуба завоевал Кубок Украины среди женских команд и сделал "золотой дубль" в сезоне 2019/20. Об этом на своей странице в Facebook написал президент УАФ Андрей Павелко, передает УНН .
"Искренние поздравления всему Харькову, болельщикам, футболисткам, тренерскому штабу во главе с Натальей Зинченко и руководству клуба с получением заветного трофея!
Также поздравляю Наталью Зинченко с еще одним профессиональным достижением, ведь главная наставница национальной женской сборной Украины и "Жилстрой-2" недавно стала первой в Украине женщиной-тренером, которая получила PRO-диплом УЕФА! Уже в начале ноября "Жилстрой-2" будет представлять Украину в квалификации Лиги чемпионов УЕФА среди женских команд. Успешного выступления в еврокубках! ", - написал он.
Если на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет облачно с прояснениями. Ночью будет идти сильный дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
По инициативе ООН 1 октября во всем мире отмечается как Международный день пожилых людей, а в Украине также и День ветерана.
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