Главная Новости Спорт ФОТО: Под присмотром врачей и при отравленном смогом воздухе в Харькове прошел финал женского кубка по футболу (РЕДПОСТ)
01.10.2020  11:40   

ФОТО: Под присмотром врачей и при отравленном смогом воздухе в Харькове прошел финал женского кубка по футболу (РЕДПОСТ)

Одиннадцатикратные чемпионки Украны - харьковчанки, дали бой амбициозныи претенденткам на кубок из клуба «Восход» оформив первый в своей футбольной истории "золотой дубль"


://womensfootball.com.ua

30 сентября на стадионе «Солнечный» в Харькове состоялся финальный матч розыгрыша Кубка Украины среди женских команд сезона-2019/2020 между «Восход» (Старая Маячка) и «Жилстрой-2» (Харьков) . 

Харьковчанки победили с минимальным счетом 1:0.

Матч прошел без зрителей , но все желающие смогли понаблюдать и поболеть за свою любимую команду, просмотрев онлайн-трансляцию на YouTube-канале УАФ.

Медицинскую поддержку проведенному мероприятию оказывала харьковская Бригада Е (Н) МД. Медицинских обращений не было.

К "Жилстрой-2" Харьков впервые в истории клуба завоевал Кубок Украины среди женских команд и сделал "золотой дубль" в сезоне 2019/20. Об этом на своей странице в Facebook написал президент УАФ Андрей Павелко, передает УНН .

"Искренние поздравления всему Харькову, болельщикам, футболисткам, тренерскому штабу во главе с Натальей Зинченко и руководству клуба с получением заветного трофея!

Также поздравляю Наталью Зинченко с еще одним профессиональным достижением, ведь главная наставница национальной женской сборной Украины и "Жилстрой-2" недавно стала первой в Украине женщиной-тренером, которая получила PRO-диплом УЕФА! Уже в начале ноября "Жилстрой-2" будет представлять Украину в квалификации Лиги чемпионов УЕФА среди женских команд. Успешного выступления в еврокубках! ", - написал он.

 

Источник:   Женский футбол в Украине
 Тэги:  футбол, жилстрой, харьков. солнечный, финал, кубок
 
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