30.09.2020 14:25

Почетная харьковчанка с боем прорвалась в третий круг на полях парижского Roland Garros - шестой раз подряд (БТУ)

Свитолина в непростом матче одержала победу над 178-й ракеткой мира.



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Элина Свитолина пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции. Харьковчанка продолжает играть нестабильно, но за счет класса ей удается побеждать. Сегодняшняя соперница не должна была стать серьезной оппоненткой для украинской теннисистки, но вышло совсем иначе.

Начало первого сета чем-то напомнило предыдущий матч Элины. Она неплохо стартовала, соперница нервничала, что обеспечило преимущество в счете. Мексиканка со временем успокоилась и начала наверстывать упущенное, но Свитолина все же не повторила ошибок встречи с Грачевой и до тай-брейка доводить не стала.

А вот вторая партия получилась хуже не придумаешь. Элина полностью выключилась из игры, получив от Ренаты «баранку». О качестве ее тенниса можно судить по 36% выигранных очков на первой подаче и статистике виннерсов/невынужденных – 2/16.

В третьем сете более мастеровитой теннисистке все же удалось собрать волю в кулак и добыть победу. Вот этого очень не хватает нашим молодым теннисисткам. Но матч все рано оставил очень неприятное послевкусие. Если в первых кругах Свитолиной достались не очень сильные соперницы, то дальше без стабильной игры ей будет делать просто нечего. Возвращаться после таких провалов с теннисистками хорошего уровня не получится.

Сарасуа, которая сегодня празднует свой 23-й День рождения, дебютировала во втором раунде на мэйджорах. 178-я ракетка мира ранее один раз сыграла с соперницей из топ-20 рейтинга.



Свитолина в четвертый раз выиграла матч, в котором проиграла сет с "баранкой" (в последний раз – в Риме в 2018 году в поединке с Дарьей Касаткиной). Украинка шестой год подряд выступит в третьем раунде Ролан Гаррос.

Свой следующий матч в 1/16-й Элина Свитолина сыграет с россиянкой Екатериной Александровой (WTA 31).