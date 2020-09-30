30.09.2020 14:20

Битва корпораций. Определился первый победитель нового сезона (Харьков спортивный)

Первый победитель стартовавшего сезона - Creator IQ.



//sportevents.kharkiv.ua

"Битва Корпорации" сезона 2020/2021 стартовала. Очередной, уже шестой корпоративный турнир собрал в этом году 17 лучших компаний Харькова.

В новом сезоне к ветеранам «Битвы» присоединились новые команды. Так, дебютировали в сезоне пять коллективов: Мегабанк, КРОНА, Иприс Профиль, Grand car и Staleks.

Еще три команды решили попробовать свои силы в основном турнире, перейдя из "Битвы IT-корпораций": My Credit, Whitebit и Creator IQ.

Первым этапом нового сезона организаторы сделали картинг, который прошел в картинг-клубе "Пионер". Интересный и динамичный вид спорта сразу стал по душе всем участникам. Шум двигателей, скорость и незабываемые эмоции полностью поглотили участников.

Пройдя 17 квалификационных заездов, по лучшим результатам были определены 10 команд, которые вышли в полуфинал. Уже на этой стадии в командном зачете определялась пятерка финалистов.

В финале встретились лучшие: Турбоатом, ФЭД, Intertool, Крон и Creator IQ.

30 кругов автодромом быстро удалось пройти именно новичкам с IT-сектора - компании Creator IQ, которая и стала первым чемпионом нового сезона "Битвы корпораций".

Серебро завоевали представители команды ФЭД, бронзу - компания Крон. Турбоатом и Интертул заняли 4 и 5 места соответственно.