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30.09.2020  14:20   

Битва корпораций. Определился первый победитель нового сезона (Харьков спортивный)

Первый победитель стартовавшего сезона - Creator IQ.


//sportevents.kharkiv.ua
"Битва Корпорации" сезона 2020/2021 стартовала. Очередной, уже шестой корпоративный турнир собрал в этом году 17 лучших компаний Харькова.
 
В новом сезоне к ветеранам «Битвы» присоединились новые команды. Так, дебютировали в сезоне пять коллективов: Мегабанк, КРОНА, Иприс Профиль, Grand car и Staleks.
 
Еще три команды решили попробовать свои силы в основном турнире, перейдя из "Битвы IT-корпораций": My Credit, Whitebit и Creator IQ.
 
Первым этапом нового сезона организаторы сделали картинг, который прошел в картинг-клубе "Пионер". Интересный и динамичный вид спорта сразу стал по душе всем участникам. Шум двигателей, скорость и незабываемые эмоции полностью поглотили участников.
 
Пройдя 17 квалификационных заездов, по лучшим результатам были определены 10 команд, которые вышли в полуфинал. Уже на этой стадии в командном зачете определялась пятерка финалистов.
 
В финале встретились лучшие: Турбоатом, ФЭД, Intertool, Крон и Creator IQ.
 
30 кругов автодромом быстро удалось пройти именно новичкам с IT-сектора - компании Creator IQ, которая и стала первым чемпионом нового сезона "Битвы корпораций".
 
Серебро завоевали представители команды ФЭД, бронзу - компания Крон. Турбоатом и Интертул заняли 4 и 5 места соответственно.
Тэги:  битва корпораций, первый победитель, харьков, creator iq
 
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