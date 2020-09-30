Главная Новости Спорт Харьковчане завоевали три из пяти возможных золотых медалей на чемпионате Украины по бадминтону среди юниоров, который состоялся в Киеве
30.09.2020  13:23   

Харьковчане завоевали три из пяти возможных золотых медалей на чемпионате Украины по бадминтону среди юниоров, который состоялся в Киеве

В Киеве с 24 по 27 прошел Чемпионат Украины среди юниоров 2002 года рождения.


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Участие в соревнованиях принимали около 100 сильнейших украинских спортсменов в возрасте до 19 лет. По итогу чемпионата на счету сборной Харьковской области были 3 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые медали.

В женских соревнованиях три медали добыла Полина Бугрова. Она победила в одиночной категории, одолев в финале со счетом 21:16, 21:10 другую харьковскую бадминтонистку Марию Столяренко.

Также на счету Полины золотая медаль в парной женской категории, где она играла в дуете с Марией Столяренко. В финале они со счетом 21:8, 21:12 победили другую харьковскую пару Яну Собко и Варвару Фролову.

В смешанной парной категории Полина Бугрова вместе с Игорем Калиниченко из Николаева заняли третье место.

Золотую медаль чемпионата была и на счету юниоров. В парной мужской категории Даниил Скрынник вместе с Вячеславом Яковлевым из Одессы в финале обыграли со счетом 21: 8, 16:21, 21:17 харьковчанина Виталия Реву и одессита Владимира Колузаева.

В свою очередь харьковчанин Евгений Столовой занял в парной категории третье место вместе с Егором Леонтьевым из Николаева. Также на счету Евгения была серебряная медаль в мужской одиночной категории.

Источник:   Восточный дозор
 Тэги:  бадминтон, турнир, харьков, освобождение
 
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