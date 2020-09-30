ФОТО: Харьковские патрульные одержали победу в чемпионате по легкоатлетическому кроссу (Патрульная полиция)

29 сентября команда Управления патрульной полиции Харькова заняла I место в чемпионате ХОО ФСО «Динамо» Украины по легкоатлетическому кроссу.
Команда Управления патрульной полиции Харькова заняла I место в чемпионате ХОО ФСО "Динамо" Украины по легкоатлетическому кроссу по программе комплексных соревнований "Спартакиада 2020" среди коллективов IV группы. Поздравляем наших спортсменов - Леонида Богачева, Евгения Юденкова, Дмитрия Полтавца и Дмитрия Даценко, которые одержали уверенную победу!
Звезды наделят умением настраиваться на одну волну с собеседником. Любые шаги в сторону сотрудничества, урегулирования и организации чего-либо дадут отличный результат.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночной дождь к утру закончится. Первая половина дня пройдет без осадков, а вечером ожидается мелкий дождь.
30 сентября в Украине отмечают Всеукраинский день библиотек и День усыновления, а в мире – Международный день переводчика.
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