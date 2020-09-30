Главная Новости Спорт ФОТО: Харьковские патрульные одержали победу в чемпионате по легкоатлетическому кроссу (Патрульная полиция)
30.09.2020  11:22   

ФОТО: Харьковские патрульные одержали победу в чемпионате по легкоатлетическому кроссу (Патрульная полиция)

29 сентября команда Управления патрульной полиции Харькова заняла I место в чемпионате ХОО ФСО «Динамо» Украины по легкоатлетическому кроссу.


://www.facebook.com/kharkivpolice

Команда Управления патрульной полиции Харькова заняла I место в чемпионате ХОО ФСО "Динамо" Украины по легкоатлетическому кроссу по программе комплексных соревнований "Спартакиада 2020" среди коллективов IV группы. Поздравляем наших спортсменов - Леонида Богачева, Евгения Юденкова, Дмитрия Полтавца и Дмитрия Даценко, которые одержали уверенную победу!

 

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  патрульные, спорт, харков, кросс, чемпион
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.06 Криминал и происшествия На улице имени Маршала Бажанова 18-летний парень выпрыгнул из окна дома 19.06 Криминал и происшествия Полицейские оперативно задержали серийного автовора 27.05 Криминал и происшествия Нарушитель ПДД оплатил более суровое наказание
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 