29.09.2020 16:26

Спонсор металлиста-1925 стал его генеральным директором (МЕТАЛЛИСТ 1925)

Новый руководитель, амбициозные задачи и акцент на развитие детского футбола - таков итог собрания соучредителей харьковского футбольного клуба



://metalist1925.com

Ярослав Вдовенко ранее руководил харьковским хоккейным клубом, с 2017 года - спонсор "Металлиста".

28 сентября на собрании сооснователей общества с ограниченной ответственностью "Металлист 1925" выбрали генерального директора клуба. Им стал Ярослав Вдовенко, - сообщили на сайте "Металлиста".

"Есть много планов и идей, которые нужно как можно быстрее воплотить в жизнь. Я и новая команда специалистов сделаем все от нас зависящее, чтобы уже в этом сезоне осуществить мечту многих харьковчан и выйти в Премьер-Лигу", - заявил Вдовенко.

Другие цели - создать в будущем "крепкую команду", основой которой станут воспитанники клубной детско-юношеской академии. Для этого ее нужно перезагрузить, как - пока не озвучивается.

"В наших мечтах - создать такой "Металлист 1925", который будет полностью состоять из воспитанников собственной академии. Работы много, но мы готовы к этим вызовам", - подчеркнул Вдовенко.

Ярославу Вдовенко - 47 лет, харьковчанин. Закончил Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина. Женат, есть две дочери - Ольга и Мария. Знает английский и итальянский языки.

Как сообщили на сайте "Металлиста", Вдовенко работал на руководящих должностях во многих компаниях в разных сферах.

В частности, с 2012 по 2014 годы был начальником харьковского хоккейного клуба "Динамо", с 2015-го - гендиректором группы компаний AES Group, которые работают в энергетической и транспортно-логистической сферах экономики (электромонтажные работы, производство строительных и отделочных материалов).

В "Металлисте" назвали Вдовенко "многолетним титульным спонсором" клуба. Вкладывает в него средства он более трех лет.

На собрании "Металлист 1925" поручили гендиректору переформировать штатное расписание и подготовить сметный проект на спортивный сезон 2020/2021. В ближайшее время обещают представить "новые лица", которые войдут в руководство футбольного клуба "Металлист 1925".