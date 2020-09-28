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28.09.2020  18:19   

Теннис. Харьковчанка Свитолина вырывает волевую победу на турнире Большого Шлема (РЕДПОСТ)

На старте турнира украинка одолела россиянку Варвару Грачеву.


//www.unian.net
Лидер теннисного рейтинга Украины Элина Свитолина (№5 WTA) стартовала с непростой победы в основной сетке на Открытом чемпионате Франции по теннису.
 
В матче первого круга украинка встречалась с представительницей РФ Варварой Грачевой (№89  WTA).
 
На старте изматывающей первой партии харьковчанка перехватила инициативу и, взяв две подачи Варвары, ведет 4:1.
 
Однако россинка запускает обратку и Элина теряет четыре подачи подряд, вернув только два брейка - 6:6.
 
Судьба сета решается на тай-брейке, в ходе которого, взяв три мини-брейка Грачевой, Элина выигрывает партию 7:6(2).
 
Во втором сете ситуация складывалась почти зеркальным отражением стартового.
 
Потеряв одну своюполачи и реализовав два брейка,лидирует Грачева - 4:2.
 
Переломным в партии и матче становится персловутый седьмой гейм - пять попыток россиянки взять брейк терпят неудачу - Элина спасает свою подачу и вместо выхода на решающий гейм, счет - 4:3.
 
Элина развивает успех - реализовав с третьей попытки брейк-поинт, сравнивает счет 4:4, а в рещающем гейме на подаче россиянки с треьей попытки берет матчпоинт - 6:4.            
 
Итог - стартовая победа Элины Свитолиной  – 7:6(2), 6:4
 
В следующем круге Свитолина сразится против Ренаты Сарасуа из Мексики (№178 WTA, Q).
 
Ранее теннисистки на корте не пересекались.
 
 
Тэги:  теннис, свитолина, харьков
 
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