28.09.2020 18:19

Теннис. Харьковчанка Свитолина вырывает волевую победу на турнире Большого Шлема (РЕДПОСТ)

На старте турнира украинка одолела россиянку Варвару Грачеву.



//www.unian.net

Лидер теннисного рейтинга Украины Элина Свитолина (№5 WTA) стартовала с непростой победы в основной сетке на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В матче первого круга украинка встречалась с представительницей РФ Варварой Грачевой (№89 WTA).

На старте изматывающей первой партии харьковчанка перехватила инициативу и, взяв две подачи Варвары, ведет 4:1.

Однако россинка запускает обратку и Элина теряет четыре подачи подряд, вернув только два брейка - 6:6.

Судьба сета решается на тай-брейке, в ходе которого, взяв три мини-брейка Грачевой, Элина выигрывает партию 7:6(2).

Во втором сете ситуация складывалась почти зеркальным отражением стартового.

Потеряв одну своюполачи и реализовав два брейка,лидирует Грачева - 4:2.

Переломным в партии и матче становится персловутый седьмой гейм - пять попыток россиянки взять брейк терпят неудачу - Элина спасает свою подачу и вместо выхода на решающий гейм, счет - 4:3.

Элина развивает успех - реализовав с третьей попытки брейк-поинт, сравнивает счет 4:4, а в рещающем гейме на подаче россиянки с треьей попытки берет матчпоинт - 6:4.

Итог - стартовая победа Элины Свитолиной – 7:6(2), 6:4

В следующем круге Свитолина сразится против Ренаты Сарасуа из Мексики (№178 WTA, Q).

Ранее теннисистки на корте не пересекались.