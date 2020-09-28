28.09.2020 12:48

Почетная харьковчанка на кортах Парижа проверит клас амбициозной росийской дебютантки (РЕДПОСТ)

28 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) начнет борьбу на Открытом чемпионате Франции по теннису.



© WTA. Элина Свитолина

В матче первого круга украинка будет играть против представительницы России Варвары Грачовой (№89 WTA). Встреча пройдет вторым запуском на корте имени Сюзанн Ленглен после матча Катарины Завацкой. Ориентировочное время начала встречи – 13:30 по Киеву.



Ранее девушки не встречались.

История на турнире: Элина Свитолина - 18/9. Свитолина десятый год подряд сыграет на турнире в Париже (дебют в 2011 году). Свой лучший результат она показала в 2015 и 2017 годах, дойдя до 1/4 финала | Варвара Грачёва - 0/0. Грачёва впервые выступает на Ролан Гаррос;



Выступления на грунте: Элина Свитолина - 101/55 (6/1 в этом году) | Варвара Грачёва - 101/33 (4/3 в этом году);