Почетная харьковчанка на кортах Парижа проверит клас амбициозной росийской дебютантки (РЕДПОСТ)

28 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) начнет борьбу на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В матче первого круга украинка будет играть против представительницы России Варвары Грачовой (№89 WTA). Встреча пройдет вторым запуском на корте имени Сюзанн Ленглен после матча Катарины Завацкой. Ориентировочное время начала встречи – 13:30 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
История на турнире: Элина Свитолина - 18/9. Свитолина десятый год подряд сыграет на турнире в Париже (дебют в 2011 году). Свой лучший результат она показала в 2015 и 2017 годах, дойдя до 1/4 финала | Варвара Грачёва - 0/0. Грачёва впервые выступает на Ролан Гаррос;
Выступления на грунте: Элина Свитолина - 101/55 (6/1 в этом году) | Варвара Грачёва - 101/33 (4/3 в этом году);
Отличное время, чтобы продемонстрировать свои способности, показать себя в самом выгодном свете, а также добиться успеха в самых сложных делах.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Ночью без осадков. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
Это символический день, который позволит привлекать внимание мира к проблемам распространения информации как элемента обеспечения устойчивого развития.
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