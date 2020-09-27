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27.09.2020  13:41   

Теннис. Харьковчанка Элина Свитолина - чемпионка турнира во Франции (Харьков спортивный)

Первая ракетка Украины выиграла состязания WTA в Страсбурге.


//sportevents.kharkiv.ua
Лидер теннисного рейтинга Украины Элина Свитолина в финале турнира обыграла Елену Рыбакину из Казахстана.
 
Результат финального матча Свитолина — Рыбакина — 6:4, 1:6, 6:2.
 
Таким образом «первая ракетка Украины» после Страсбурга переходит к следующему, более престижному турниру — Ролан Гаррос. Первой соперницей Свитолиной на Открытом чемпионате Франции станет россиянка Варвара Грачова (89 WTA).
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  теннис, свитолина, харьков, чемпионка
 
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