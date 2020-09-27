Теннис. Харьковчанка Элина Свитолина - чемпионка турнира во Франции (Харьков спортивный)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 27 сентября День идеально подходит для дружеских посиделок, ни к чему не обязывающего времяпрепровождения, прогулок и так далее. А вот для серьезных дел, увы, годится мало.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 28 сентября (РЕДПОСТ) На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью ожидается мелкий дождь. К утру он закончится и больше осадков не предвидится.