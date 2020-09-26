Теннис. Харьковчанка Элина Свитолина - в шаге от титула в Страсбурге (РЕДПОСТ)

Первая ракетка Украины в волевой схватке одолела Арину Соболенко.
Лидер теннисного рейтинга Украины харьковчанка Элина Свитолина встречалась завыход в финал с белоруской Ариной Соболенко.
Мачт получился изматывающим.
В первой партии на трех взятый брейках против одной потерянной подачи победа осталась за Элиной - 6:2.
Во втором сете удача была на стороне белоруски - захватив с брейком преимущество в седьмом гейме (4:3), она не упустила шанса и довела партию до победного конца - 6:4.
В решающем сете спортсменки дважды обменивались брейками, но победную точку в решающем гейме на подаче Арины удалось поставить именно харьковчанке - 6:4.
Итог - победа Эдины Свитолиной со счетом 6:2, 4:6, 6:4.
За титул харьковчанка схлестнется с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
Накануне она взяла верх над японкой Нао Хибино 6:3, 6:4.
Ранее теннисистки на корте не пересекались.
Успех придет к тому, кто не привык оставлять нерешенных дел и вопросов. А вот споров сегодня лучше избегать, так всем будет спокойней и проще.
Днем 26 сентября и в течение суток 27 сентября по Харькову и области штормовое предупреждение: ожидаются порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с.
26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции, Европейский день языков и Всемирный день моря.
влажность:
давление:
ветер: