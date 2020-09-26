26.09.2020 10:57

Теннис. Харьковчанка Элина Свитолина - в шаге от титула в Страсбурге (РЕДПОСТ)

Первая ракетка Украины в волевой схватке одолела Арину Соболенко.



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Лидер теннисного рейтинга Украины харьковчанка Элина Свитолина встречалась завыход в финал с белоруской Ариной Соболенко.

Мачт получился изматывающим.

В первой партии на трех взятый брейках против одной потерянной подачи победа осталась за Элиной - 6:2.

Во втором сете удача была на стороне белоруски - захватив с брейком преимущество в седьмом гейме (4:3), она не упустила шанса и довела партию до победного конца - 6:4.

В решающем сете спортсменки дважды обменивались брейками, но победную точку в решающем гейме на подаче Арины удалось поставить именно харьковчанке - 6:4.

Итог - победа Эдины Свитолиной со счетом 6:2, 4:6, 6:4.

За титул харьковчанка схлестнется с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Накануне она взяла верх над японкой Нао Хибино 6:3, 6:4.

Ранее теннисистки на корте не пересекались.