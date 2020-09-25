25.09.2020 16:08

Теннис. Определились соперница Элины Свитолиной за выход в финал в Страсбурге (РЕДПОСТ)

Между Свитолиной и матчем за титул стоит белоруска Арина Соболенко.



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У первой ракетки Украины харьковчанки Элины Свитолиной определилась сопеница за выход в финал на турнире в Страсбурге.

Еюсталабелоруска Арина Соболенко.

В единственной встрече теннисисток, которая прошла в 2018 года в Ухане, верх взяла белоруска в трехсетовом матче.

Правда, китайский турнир проходил на харде.

А в сегодняшнем матче спортсменки встретятся на грунте.