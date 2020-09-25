Теннис. Определились соперница Элины Свитолиной за выход в финал в Страсбурге (РЕДПОСТ)

Между Свитолиной и матчем за титул стоит белоруска Арина Соболенко.
У первой ракетки Украины харьковчанки Элины Свитолиной определилась сопеница за выход в финал на турнире в Страсбурге.
Еюсталабелоруска Арина Соболенко.
В единственной встрече теннисисток, которая прошла в 2018 года в Ухане, верх взяла белоруска в трехсетовом матче.
Правда, китайский турнир проходил на харде.
А в сегодняшнем матче спортсменки встретятся на грунте.
Сегодня звезды обещают игру на время. Не увлекайтесь долгими рассуждениями, иначе старт нового проекта придется отложить до лучших времен, ибо время вышло.
Днем 26 сентября и в течение суток 27 сентября по Харькову и области штормовое предупреждение: ожидаются порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с.
Ежегодно 25 сентября американцы и все любители комиксов отмечают Национальный день комиксов.
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