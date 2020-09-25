25.09.2020 13:45

В субботу в Харькове пройдет кросс памяти жертв тоталитаризма (Горсовет)

XXI Легкоатлетический кросс памяти жертв тоталитаризма и велопробег состоятся 26 сентября на Мемориале жертвам тоталитаризма (шестой квартал Лесопарка).



// city.kharkov.ua

По словам организаторов, традиционное мероприятие посвящено памяти расстрелянных поляков и представителей харьковской интеллигенции, которые похоронены на Мемориале, и 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.

Также в этот день пройдет велопробег, организованный представителями польской диаспоры в Харькове - «Домом Полонии на Востоке».



Перед стартом состоится возложение цветов на польской и украинской частях Мемориала и короткая экуменическая молитва представителей разных конфессий.



Старт забега и велопробега – в 10:30.



Организаторы мероприятия: Генеральное консульство Республики Польша в Харькове и Харьковский городской совет.



Справка. Мемориал жертвам тоталитаризма открыт 17 июня 2000 года по инициативе Президентов Украины и Польши в харьковском Лесопарке. В 1940 году там были расстреляны 3 809 польских офицеров и 500 мирных граждан Польши.