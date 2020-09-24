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24.09.2020  14:40   

Регби. Харьковчане - сильнейшие в Украине по регби-13 и регби-7 (Харьков спортивный)

Первостоличные спортсмены стали чемпионами страны.


//sportevents.kharkiv.ua
Команда «Легион ХIII» под руководством тренера Геннадия Веприка блестяще выступила во Львове в мужском и женском составе, где на местном стадионе «Юность» семь команд разыграли награды кубкового турнира по регбилиг.
 
На предварительном этапе розыгрыша «легионеры» всухую обыграли команды из Тернополя (28:0), Ивано-Франковска (44:0) и Хмельницкого (42:0).
 
В финале «Легиону ХIII» выпало сойтись с хозяевами поля — командой из Львова КІВС «Tigers».
 
Сражение двух лучших коллективов розыгрыша удалось на славу, получилось боевым и порадовало подопечных Веприка победным финалом. 30:8 — Кубок Украины по регбилиг-2020 из Львова уехал в Харьков.
 
20 сентября во Львове также за награды национального первенства по регби-7 среди девушек до 14 лет боролись и регбистки КСДЮСШОР «Динамо» — «Легион ХIII». Девушки завоевали «золото» и стали чемпионками Украины.
Тэги:  регби, чемпион, харьков, украина
 
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