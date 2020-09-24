24.09.2020 14:40

Регби. Харьковчане - сильнейшие в Украине по регби-13 и регби-7 (Харьков спортивный)

Первостоличные спортсмены стали чемпионами страны.



//sportevents.kharkiv.ua

Команда «Легион ХIII» под руководством тренера Геннадия Веприка блестяще выступила во Львове в мужском и женском составе, где на местном стадионе «Юность» семь команд разыграли награды кубкового турнира по регбилиг.

На предварительном этапе розыгрыша «легионеры» всухую обыграли команды из Тернополя (28:0), Ивано-Франковска (44:0) и Хмельницкого (42:0).

В финале «Легиону ХIII» выпало сойтись с хозяевами поля — командой из Львова КІВС «Tigers».

Сражение двух лучших коллективов розыгрыша удалось на славу, получилось боевым и порадовало подопечных Веприка победным финалом. 30:8 — Кубок Украины по регбилиг-2020 из Львова уехал в Харьков.

20 сентября во Львове также за награды национального первенства по регби-7 среди девушек до 14 лет боролись и регбистки КСДЮСШОР «Динамо» — «Легион ХIII». Девушки завоевали «золото» и стали чемпионками Украины.